La puzza di Sudore resta sulle Magliette? Prova questo Metodo semplice ed efficace

La puzza persistente di sudore sulle magliette è una condizione molto comune, soprattutto durante l’estate e può essere un problema fastidioso e imbarazzante.

Fortunatamente, esistono alcuni metodi semplici ed efficaci per pretrattare e rimuovere efficacemente gli odori sgradevoli in modo naturale.

Oggi infatti vedremo insieme come affrontare questo problemino in modo efficace, così da avere sempre magliette pulite, fresche e super profumate!

Pretrattare le zone interessate

Il primo passaggio fondamentale per eliminare la puzza di sudore dalle magliette è il pretrattamento delle zone interessate.

Prima di lavare le magliette, bagnate la zona sotto le ascelle e dietro la schiena, ovvero la parte di tessuto che più è soggetta a macchiarsi di sudore.

Potete usare diversi rimedi, ma affidatevi al sapone di Marsiglia che toglie anche l’alone e inizia già a coprire l’odore grazie al suo meraviglioso profumo.

Lasciate agire per alcuni minuti, in modo che il sapone possa penetrare nelle fibre e lavorare sulla rimozione delle macchie e degli odori.

Dopodiché non resta che passare ad un lavaggio accurato in lavatrice, vediamo insieme in che modo!

Lavaggio accurato

Dopo aver pretrattato le macchie di sudore, come abbiamo detto, è importante lavare accuratamente le magliette.

Assicuratevi di seguire le istruzioni sulla quantità di ingredienti da utilizzare consultando le etichette di lavaggio, in base al carico della lavatrice e alla quantità di magliette da lavare.

Se possibile, selezionate un ciclo di lavaggio ad alta temperatura, che aiuta ad eliminare gli odori persistenti.

Acido citrico

L’acido citrico è un ottimo alleato nella lotta contro gli odori di sudore, non a caso stiamo parlando di un prodotto ampiamente amato ed usato in lavatrice!

Potete utilizzarlo anche come ammorbidente naturale aggiungendone una quantità moderata al ciclo di lavaggio delle magliette.

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione; dopodiché dovrete aggiungere 10 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento per non rinunciare al profumo.

Mettete 100 ml di questo liquido ottenuto in lavatrice e le vostre maglie saranno come nuove!

Aceto d’alcol

Un altro rimedio naturale per eliminare la puzza di sudore dalle magliette è l’aceto d’alcol, un prodotto che ormai non manca nemmeno per un giorno in casa!

Aggiungete mezzo bicchiere di aceto d’alcol nel cestello della lavatrice prima di avviare il lavaggio. L’aceto aiuta a rompere i residui di sudore e neutralizza tutti gli odori.

Assicuratevi di non esagerare con la quantità di aceto d’alcol, poiché un odore persistente di aceto potrebbe sostituire l’odore di sudore. Infatti, nella quantità di prodotto che versate in lavatrice potete aggiungere anche 1 cucchiaino di oli essenziali per “addolcire” l’aroma forte dell’aceto.

Acqua ossigenata

In caso di macchie di sudore ostinate sulle magliette bianche, l’acqua ossigenata può essere un’opzione efficace. Saprete bene, infatti, che viene considerato un rimedio naturale sostitutivo della candeggina.

Usare questo trucchetto è molto semplice: mescolate una parte di acqua ossigenata con tre parti di acqua e applicate delicatamente la soluzione sulla macchia di sudore.

Lasciate agire per 10 minuti e poi passate normalmente al lavaggio in lavatrice. In alternativa mettete direttamente 2 cucchiai di prodotto nella vaschetta del detersivo ed ecco fatto!

Per dire addio alle macchie ho fatto tanti tentativi diversi con i più disparati metodi.

Profumare in modo naturale

Dopo aver lavato le magliette in modo accurato con i rimedi appena visti, dovrete dare un tocco finale profumato in modo naturale!

Ci sono diversi modi per lasciare sui tessuti un’impronta fantastica di profumo, vediamo quelli più amati:

aggiungete alcune gocce di olio essenziale al ciclo di risciacquo della lavatrice. Mettendo l’olio nella fase finale, l’odore resterà a lungo perché non è bagnato troppo dall’acqua;

al ciclo di risciacquo della lavatrice. Mettendo l’olio nella fase finale, l’odore resterà a lungo perché non è bagnato troppo dall’acqua; mettete l’olio essenziale su un panno e posizionatelo all’interno dell’asciugatrice insieme alle magliette.

Gli oli essenziali come lavanda, eucalipto o tea tree non solo profumano le magliette, ma hanno anche proprietà antibatteriche che contribuiscono a mantenere fresco l’indumento.

Asciugare bene

Infine, un’asciugatura adeguata è essenziale per evitare che gli odori di sudore persistano sulle magliette.

Dopo il lavaggio, stendete le magliette all’aria aperta o utilizzate l’asciugatrice, ma assicuratevi prima che le istruzioni del capo lo permettano.

Verificate che le magliette siano completamente asciutte prima di riporle nell’armadio, in quanto l’umidità può favorire la formazione di odori sgradevoli.

Avvertenze

Ricordate di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vestiti per effettuare un ciclo delicato e soprattutto efficace.