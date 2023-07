Con l’arrivo dell’estate, ci si può trovare ad affrontare un problema comune: come mantenere gli asciugamani morbidi nonostante il caldo e l’umidità.

Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti che è possibile adottare per preservare la morbidezza degli asciugamani anche durante i mesi estivi.

Oggi, infatti, scopriremo insieme diverse strategie che includono anche il post-lavaggio, importantissimo per fare in modo non solo che gli asciugamani siano sempre morbidi, ma anche super profumati.

Lavaggio esclusivo

Il primo modo che vi aiuterà a mantenere la morbidezza degli asciugamani, è lavarli separatamente dagli altri capi, soprattutto quelli che possono perdere pelucchi o tessuti abrasivi.

Questo evita che si formino dei nodi di fibre che potrebbero danneggiare le fibre del tessuto, rendendole più dure e dando l’effetto “carta vetrata” sulla pelle.

Procuratevi, quindi, un cesto a parte solo per i diversi tipi di asciugamani in modo da ricordare e tenere presente che vanno lavati da soli.

Ammorbidenti naturali

Gli ammorbidenti tradizionali possono contenere sostanze chimiche aggressive che compromettono la morbidezza degli asciugamani nel tempo.

Il rimedio consiste nell’utilizzare ammorbidenti naturali che si possono ottenere con diversi ingredienti presenti sicuramente in casa.

Ecco quelli che troverete più d’aiuto:

acido citrico : ammorbidente naturale per eccellenza. Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, aggiungete 10 gocce di olio essenziale e usatelo nella vaschetta apposita;

: ammorbidente naturale per eccellenza. Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, aggiungete 10 gocce di olio essenziale e usatelo nella vaschetta apposita; aceto bianco d’alcol : 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino d’olio essenziale ad ogni lavaggio saranno la soluzione perfetta per mantenere gli asciugamani morbidi;

: 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino d’olio essenziale ad ogni lavaggio saranno la soluzione perfetta per mantenere gli asciugamani morbidi; succo di limone: prelevate il succo di limone fino a riempirne mezza tazza, versatelo nella vaschetta dell’ammorbidente ed ecco fatto!

Lavaggio delicato

Durante l’estate, quando il caldo può favorire la proliferazione dei batteri, è fondamentale prestare attenzione alla pulizia degli asciugamani.

Utilizzare un ciclo di lavaggio delicato con acqua calda o tiepida può essere utile per rimuovere i batteri e mantenere la morbidezza degli asciugamani.

Evitate di impiegare troppa quantità di detersivo, poiché un’eccessiva dose di prodotto può lasciare residui sui tessuti e, di conseguenza, indurirli.

Togliere subito

Dopo il lavaggio, è importantissimo rimuovere subito gli asciugamani umidi dal cestello della lavatrice.

Infatti, lasciarli per lungo tempo può favorire la formazione di sporco, ma soprattutto di odori sgradevoli, oltre a compromettere la morbidezza.

Quindi, cercate di appendere o stendere gli asciugamani in un luogo ben ventilato e lasciateli asciugare completamente prima di riporli.

Asciugare a tempo

Quando asciugate gli asciugamani in estate, cercate di farlo il più rapidamente possibile, controllando ogni tanto lo stato di asciugatura.

Evitate, dunque, di lasciarli esposti al sole diretto per troppe ore, poiché la luce solare intensa può causare un’usura più rapida del tessuto.

Optate per un’asciugatura all’ombra o utilizzate l’asciugatrice a temperatura bassa. In questo modo, manterrete la morbidezza degli asciugamani senza danneggiarli.

Per averli profumati

Se volete che i vostri asciugamani abbiano un piacevole profumo estivo, potete spruzzare su di essi una miscela di acqua e qualche goccia di olio essenziale prima di riporli nell’armadio o nell’armadietto.

In alternativa, riempite un sacchetto traspirante a maglie larghe con ovatta piena di oli essenziali, con alloro oppure fon fiori di lavanda e mettete nel mobile.

In questo modo, gli asciugamani manterranno un aroma fresco e invitante.

Avvertenze

Per avere sempre gli asciugamani sempre al meglio, è importante leggere le etichette di lavaggio.