Non solo in inverno risulta difficile asciugare il bucato, ma anche in estate a causa del caldo forte che potrebbe seccare e sbiadire i vostri capi.

Soprattutto gli asciugamani, poi, potrebbero seccarsi così tanto da perdere la loro morbidezza e diventare fastidiosi anche a contatto con la nostra pelle.

Per questo, oggi vedremo insieme come non far seccare gli asciugamani quando li stendete in estate con questi trucchetti facili e veloci!

Come ammorbidirli

Poiché gli asciugamani tendono facilmente a seccarsi e a diventare ruvidi a causa dei prodotti che assorbono e dell’utilizzo sbagliato dell’ammorbidente, innanzitutto, vi suggeriamo di pretrattarli, mettendoli in ammollo in una bacinella con alcuni ingredienti in grado di ammorbidirli naturalmente. Vediamoli insieme!

Con il bicarbonato

Il primo ingrediente che vi proponiamo di utilizzare è il bicarbonato di sodio, il quale è conosciuto per la sua azione sbiancante, pulente e sgrassante. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di ammorbidire i tessuti ruvidi e secchi dal momento che rimuovere l’eccesso di detersivo che si è accumulato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e mettere al suo interno gli asciugamani da ammorbidire per qualche ora o per tutta la notte. L’indomani, procedete con il comune lavaggio che vi indicheremo sotto e il gioco è fatto!

Con l’aceto

Un altro trucchetto molto efficace per ammorbidire gli asciugamani consiste nell’utilizzare l’aceto, un ingrediente in grado di ravvivare anche il colore dei vostri capi. Inoltre, riesce a rimuovere tutti i residui di detersivo e ammorbidire i vostri asciugamani.

In questo caso, dovrete quindi versare un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua fredda e mettere in ammollo gli asciugamani nella miscela così ottenuta per circa un’ora. Dopodiché, risciacquate e passate al lavaggio vero e proprio. In caso vogliate usare questo rimedio in lavatrice, potete aggiungere 2 cucchiai di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio.

Come se non bastasse, la funzione sbiancante dell’aceto aiuterà anche a far tornare candidi come nuovi gli asciugamani senza utilizzare la candeggina!

Con acido citrico

Efficace come l’aceto, ma più ecologico è l’acido citrico, famoso per le sue proprietà pulenti, anticalcare e ammorbidenti. Considerato, infatti, un ammorbidente naturale, questo prodotto vi piacerà così tanto da non riuscire più a farne a meno!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una bacinella contenente un litro di acqua e versate, poi, i vostri asciugamani all’interno della miscela così ottenuta. Dopodiché, lasciateli in ammollo per qualche ora, prima di risciacquarli e farli asciugare. E che piacere toccare gli asciugamani soffici e morbidi!

Come lavarli

Finora abbiamo visto come ammorbidire gli asciugamani prima di lavarli. Ora, invece, vediamo insieme come procedere con il lavaggio ed evitare alcuni errori che potrebbero renderli ruvidi e secchi.

Innanzitutto, sarebbe bene non mettere troppi asciugamani in lavatrice perché potreste sovraccaricarla a tal punto che i capi non hanno più lo spazio materiale per distendersi e potrebbero, quindi, stropicciarsi e diventare ruvidi. Inoltre, vi suggeriamo di impostare sempre una centrifuga bassa per strizzarli il meno possibile e per non seccarli.

Altrettanto importante è impostare la giusta temperatura di lavaggio, perché le temperature molto alte tendono a “seccare” le fibre dei vostri tessuti.

L’ideale sarebbe prediligere una temperatura di 60° per asciugamani bianchi e 40° per asciugamani colorati. Se, invece, preferite lavarli a mano, utilizzate acqua fredda. Infine, vi raccomandiamo di non abusare con il detersivo perché, come abbiamo già detto, l’eccesso di prodotti accumulati nelle fibre è una delle cause principali per cui gli asciugamani tendono a diventare secchi e ruvidi.

E se volete un video per vedere come ammorbidire gli asciugamani duri in lavatrice, ecco a voi!

Come farli asciugare

Infine, vediamo come far asciugare gli asciugamani all’aperto durante l’estate senza seccarli troppo a causa delle temperature roventi.

Innanzitutto, per quanto banale possa essere questo consiglio, sarebbe bene stenderli all’ombra, soprattutto nelle ore più calde della giornata, ovvero lontano dalla luce diretta del sole. L’ideale sarebbe quello di stenderli negli orari della giornata più freschi, in modo anche da proteggere i capi da eventuali schiarimenti (se sono colorati) o ingiallimenti (se sono bianchi).

Inoltre, ricordatevi di stendere gli asciugamani prendendovi tutto lo spazio possibile; se ammassati uno sull’altro, infatti, questi tendono a stropicciarsi, a raggrinzirsi e a perdere tutta la loro morbidezza.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette di lavaggio per non fare errori quando lavate i vostri capi.