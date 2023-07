Tutte noi adoriamo avere capi dai colori scuri nell’armadio, in quanto sembrano conferirci più eleganza e raffinatezza.

Inoltre, sono particolarmente versatili perché vanno bene per diversi outfit, da elegante a sportivo! Peccato, però che alcuni errori durante il lavaggio e la continua esposizione al sole potrebbe farli scolorire e far perdere loro tutta la bellezza.

Ma non dovete temere! Oggi, infatti, vedremo insieme come lavare i capi scuri senza farli scolorire con dei rimedi naturali, facili ed economici!

Aceto bianco

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e ammorbidenti. Ma oltre a queste più conosciute, in realtà questo prodotto è in grado anche di ravvivare il colore dei capi scuri ed evitare di farli scolorire.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere circa 4 cucchiai di aceto bianco in una bacinella contenente acqua fredda e immergere, poi, i vostri vestiti in ammollo nella soluzione così ottenuta per un paio di ore. Dopodiché, risciacquate il capo in acqua fredda e procedete al comune lavaggio con il sapone di Marsiglia in modo da evitare l’accumulo di detersivo chimico, considerato una delle cause primarie dello scolorimento dei tessuti.

E a tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare!

N.B Vi raccomandiamo di utilizzare l’acqua sempre fredda e non calda, perché le alte temperature potrebbero provocare la dispersione del colore.

Sale grosso

Come l’aceto, anche il sale è un ingrediente da dispensa in grado di prevenire lo sbiadimento dei vostri capi scuri e colorati. Vi ricordiamo, infatti, che vanta proprietà assorbenti tali da rimuovere tutti i residui di calcare e di detersivo che tendono a “mangiare” il colore dei tessuti.

In una bacinella contenente circa 2 litri di acqua fredda, quindi, versate 2 cucchiai di sale grosso e mettete i vostri indumenti colorati in ammollo nella miscela così ottenuta per circa 1 ora. Dopodiché, risciacquate e procedete con il normale lavaggio. Se volete ottenere un effetto più efficace, vi suggeriamo di combinare l’azione dell’aceto con il sale. I vostri capi saranno come nuovi!

Pepe

Sempre ricorrendo ai prodotti che avete in dispensa, potete servirvi del pepe, la spezia dal forte potere abrasivo in grado di esfoliare il capo e rimuovere tutti i residui di detersivo e sapone. Aggiungete, quindi, un cucchiaio di pepe nero in grani in una bacinella con acqua fredda e lasciate in ammollo i vostri capi per circa mezz’ora, dopodiché, procedete al comune lavaggio.

In caso di lavaggio in lavatrice, invece, potete aggiungere un cucchiaio di pepe nero direttamente nel cestello (e non nella vaschetta del detersivo) e avviare il programma della lavatrice con temperature non superiori ai 30 gradi.

Per un effetto più efficace, vi suggeriamo di aggiungere una tazza di aceto bianco anche: noterete che i vostri capi avranno dei colori brillanti e non sbiaditi dal lavaggio in lavatrice!

Alloro e bicarbonato

Infine, vediamo un ultimo trucchetto provato già dalle nostre nonne per la sua efficacia. Di cosa parliamo? Della combinazione del bicarbonato e dell’alloro, i quali sono in grado di ravvivare i colori e recuperare i capi sbiaditi.

Vi basterà aggiungere in una pentola di acqua calda 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio, portare il tutto ad ebollizione e lasciare intiepidire per circa 20 minuti. Dopodiché, versate il contenuto della pentola in una bacinella, immergete i vostri capi e lasciateli in ammollo per tutta la notte. L’indomani, procedete al consueto lavaggio e il gioco è fatto!

Come se non bastasse, questi due ingredienti saranno in grado anche di rimuovere i cattivi odori che spesso troviamo sui capi, come per esempio la puzza di sudore!

N.B Fate attenzione quando maneggiate acqua calda o bollente.

Altri trucchetti per non farli scolorire

Una volta visti gli ingredienti in grado di proteggere i vostri capi dallo sbiadimento, vediamo una serie di accorgimenti da seguire per non far scolorire i vostri indumenti.

Innanzitutto, vi raccomandiamo di prediligere temperature di lavaggio di massimo 30/40 gradi e non impostare le temperature alte, poiché l’acqua molto calda fa perdere la vivacità del colore. Inoltre, sarebbe bene lavare sempre i capi al rovescio, per non esporre la parte visibile del capo all’eccesso di detersivo o alla frizione con altri capi.

Altrettanto importante, come già visto è la tipologia di detersivi da usare: vi suggeriamo di prediligere l’aceto e il sapone di Marsiglia e di non abusare con i detersivi perché questi tendono ad impregnarsi nelle fibre del tessuto e a portare via il colore, provocando lo sbiadimento.

Per quanto riguarda l’asciugatura, ricordatevi di far asciugare i panni scuri all’ombra o, in ogni caso, al sole ma nelle ore meno calde, ovvero quando il sole non è molto forte. Anche in questo caso, sarebbe meglio stenderli al rovescio.

Avvertenze

I nostri rimedi sono naturali e per niente aggressivi, tuttavia vi raccomandiamo di utilizzare i suddetti rimedi solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio dei vostri capi.