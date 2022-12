Se c’è un elettrodomestico in grado di venire in nostro soccorso quotidianamente, questo è la lavatrice, la quale lava tutti i nostri capi evitandoci la fatica.

Per quanto sia nostra alleata, però, tende anche a crearci problemi quando la sua funzionalità è compromessa a causa dell’accumulo di sporco e calcare.

Ma non dovrete più temere! Oggi, infatti, vedremo insieme come utilizzare il sale in lavatrice per risolvere questi problemi in maniera facile e veloce!

Per rimuovere lo sporco

Innanzitutto, vediamo insieme come utilizzare il sale in lavatrice per pulirla e per liberarla dallo sporco che si è accumulato nelle componenti, rischiando, così di essere trasferito anche sul bucato. Il sale, infatti, con la sua funzione assorbente e il suo potere leggermente abrasivo è in grado di rimuovere eventuali residui, macchie o muffa.

Versate, quindi, una tazza di sale nel cestello della lavatrice e avviate, poi, un ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature, in modo che il sale possa sciogliersi bene e il gioco è fatto: la vostra lavatrice sarà come nuova!

Per una pulizia ancora più completa, potete, inoltre, mescolare 2 cucchiai di sale fino in 200 ml d’acqua, vaporizzare la miscela così ottenuta su una spugnetta e passarla sul cassettino, sull’oblò e sulla guarnizione.

N.B Vi consigliamo di effettuare un lavaggio a vuoto una volta al mese in modo da mantenere questo elettrodomestico sempre pulito!

Per liberarla dal calcare

Il sale, inoltre, è noto anche per il suo essere un anticalcare naturale, in grado di agire direttamente sulla quantità di calcare presente nell’acqua. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per liberare gli scarichi del lavello!

Versate, quindi, una tazza di sale nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio a vuoto secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente. Se, poi, vi ritrovate macchie visibili di calcare, potete anche mescolare il sale con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta densa da strofinare, poi, sulle macchie.

N.B Staccate la spina della lavatrice durante la pulizia del vostro elettrodomestico.

Per togliere i cattivi odori

Una delle proprietà più note del sale è quella assorbente, in grado di assorbire sia i cattivi odori, sia l’eccesso di umidità. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è utilizzato per realizzare un deumidificatore fai da te.

Per togliere, quindi, la puzza dalla lavatrice e portare un buon profumo, quindi, vi consigliamo di versare circa 500 gr di sale grosso in una tazza e aggiungere, poi, l’acqua quanto basta in modo da coprire il sale. A questo punto, versate anche circa 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o al limone (o la fragranza che più preferite) e fate riposare il tutto per circa 1 settimana.

Una volta assorbita l’acqua, conservate questi sali in un contenitore a chiusura ermetica e conservatelo in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole. Per usare questi sali profumati, dovrete solo aggiungere 1 cucchiaio di questo composto nel cestello della lavatrice vuoto o anche insieme al bucato e avviare il ciclo di lavaggio: la puzza nella vostra lavatrice sarà solo un brutto ricordo!

Per un bucato al top

Infine, vediamo come utilizzare il sale in lavatrice per ottenere un bucato impeccabile! Questo ingrediente, infatti, è noto a partire dalle nostre nonne per la sua capacità di sbiancare i capi senza ricorrere alla candeggina!

Diluite, quindi, un po’ di sale con l’acqua (in modo da non intasare i tubi della lavatrice) e versate il composto così ottenuto nella vaschetta dell’elettrodomestico. Dopodiché, procedete con le modalità di lavaggio indicate per i vostri capi: saranno bianchi come la neve!

Inoltre, se volete anche renderli morbidi, sappiate che il sale svolge anche una funzione ammorbidente, in quanto agisce sulla durezza dell’acqua! In questo caso, quindi, vi consigliamo di aggiungere 1 cucchiaio di sale grosso nella vaschetta dalla lavatrice insieme ad altri ammorbidenti naturali (come aceto e acido citrico) e avviare il lavaggio: vi verrà voglia di indossare i vostri vestiti super morbidi!

Avvertenze

Spegnete sempre la lavatrice quando procedete con la pulizia delle sue componenti. Inoltre, vi ricordiamo di leggere le etichette dei capi prima di usare il sale.