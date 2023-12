L’arrivo dell’inverno porta con sé tanti cambiamenti, ma il primo è sicuramente fare il cambio di stagione e tirare quei maglioni caldi e soffici dall’armadio.

L’insostituibile comfort dato dai maglioni, però, è messo continuamente alla prova dai lavaggi che rischiano di deformarli o infeltrirli, rendendoli difficili da indossare.

Non preoccuparti, però, perché a questo problema si può far fronte in poco tempo, basta avere dei piccoli accorgimenti in lavatrice.

Oggi ti dirò come lavare i maglioni in lavatrice senza sformarli o infeltrirli per averli sempre come nuovi!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, con le sue proprietà detergenti e deodoranti, rappresenta un prodotto prezioso da usare in lavatrice e soprattutto per lavare i maglioni in lana.

Questo trucco intramontabile è l’ideale soprattutto per i maglioni bianchi o molto chiari e toglierà eventuali macchie o polvere infiltrata in tempi record!

Per usare questo trucchetto, non dovrai far altro che riempire 1 misurino di prodotto all’interno del cestello prima di avviare il lavaggio.

Se devi trattare un maglione in particolare, procedi con un lavaggio a mano, riempiendo una bacinella con acqua fredda e 2 cucchiai di bicarbonato; metti in ammollo il maglione per una notte intera e l’indomani sciacqualo per bene sena strizzarlo eccessivamente.

Una volta asciutto, il maglione sarà come nuovo!

Aceto

Non solo il bicarbonato, ma anche l’aceto è un rimedio usato e usato nel tempo, proprio per la sua fantastica efficacia in termini di bucato e di cura dei vestiti.

Tra le diverse proprietà che possiede, c’è anche quella ammorbidente, in quanto scompone le fibre degli indumenti, rendendole più soffici.

Per usarlo in lavatrice, non dovrai far altro che riempire 1 misurino d’aceto e metterlo nel cestello prima di avviare il lavaggio delicato per i maglioni.

Puoi sostituirlo anche all’ammorbidente, mettendo 1 tazzina d’aceto con 1 cucchiaino di olio essenziale a tuo piacimento nella vaschetta apposita.

Limone

Non poteva mancare il succo di limone tra le soluzioni naturali per lavare i maglioni in lavatrice senza sformarli o infeltrirli e mantenendo la lana perfetta!

Non dovrai far altro che aggiungere il succo di mezzo limone ben filtrato in 1 misurino con acqua e posizionare all’interno del cestello prima di avviare il lavaggio.

Con questo metodo non solo il maglione sarà morbido, ma avrai anche un profumo freschissimo!

Ammorbidente Naturale

E quale metodo migliore per evitare maglioni infeltriti se non un ammorbidente naturale?

Prepararlo è semplice e serviranno ingredienti che probabilmente hai già in casa. Mescola 1 litro d’acqua con 150 grammi di acido citrico fino ad ottenere un’unica soluzione.

Per avere anche un buon profumo, aggiungi 10 gocce di un olio essenziale a tuo piacimento; tra i migliori c’è sicuramente quello alla lavanda, fiori di loto o vaniglia.

Ad ogni lavaggio (che sia dei maglioni o di altri indumenti), dovrai mettere 100 ml di prodotto ed ecco fatto!

Ti mostro nel dettaglio come fare con un video dedicato:

Vecchio trucco della Nonna

Un trucco tramandato da generazioni è l’utilizzo del latte vaccino per ammorbidire i maglioni in lana; tu lo conoscevi?

Ebbene sì, parliamo di un trucchetto molto funzionale che sfrutta le proprietà emollienti del latte per ammorbidire le fibre del maglione e non rischiare di restringerlo nel tempo.

Naturalmente non puoi utilizzarlo in lavatrice, pertanto in questo caso procederai manualmente.

Mescola una parte di latte con tre parti d’acqua e lascia in ammollo il maglione per almeno 30 minuti, massaggiando continuamente. Il latte aiuta a rilassare le fibre della lana, mantenendo il tessuto morbido e resistente. Successivamente, risciacqua accuratamente il maglione con acqua fredda per rimuovere eventuali residui di latte.

Consigli per il lavaggio

Per preservare la forma e la qualità dei tuoi maglioni, segui alcune regole fondamentali durante il lavaggio:

evita l’uso di acqua calda e preferisci acqua tiepida o fredda per evitare il restringimento;

usa prodotti naturali e delicati come il sapone di Marsiglia per trattare la lana, evitando l’uso di detergenti aggressivi;

asciuga i maglioni all’aria, stendendoli piatti su un asciugamano per evitare la deformazione.

Avvertenze

Per avere sempre ben chiari i metodi che ti permettono di mantenere sempre bene il maglione, consulta le istruzioni di lavaggio.