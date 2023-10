Spesso, per avere capi super profumati e morbidi ricorriamo all’ammorbidente disponibile in commercio, il quale però è molto inquinante.

Inoltre, tende a creare una patina esterna sul capo che non lo nutre veramente ma, al contrario, tende a “consumarlo”.

Per questo, oggi vedremo insieme come risparmiare sull’ammorbidente preparandolo in casa!

Acido citrico

Innanzitutto, vediamo insieme come realizzare un ammorbidente naturale fai da te utilizzando l’acido citrico, un composto biodegradabile derivante dagli agrumi, noto per le sue molteplici proprietà.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in polvere in una brocca contenente 1 litro d’acqua tiepida e aggiungere, poi, 15-20 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

Vi suggeriamo di prediligere la lavanda, il limone, l’arancia, la menta, in quanto sono gli odori più associati al bucato.

Infine, non vi resta che travasare il tutto in una vecchia bottiglia da riciclare e versare circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio.

Aceto e bicarbonato

Un altro trucchetto molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto bianco e del bicarbonato, i quali insieme sono in grado di ammorbidire i tessuti. Dovrete munirvi, quindi, di:

1 litro di acqua calda

2 tazze di bicarbonato di sodio

1 tazza e mezza di aceto bianco

olio essenziale a scelta

Iniziate, quindi, con il versare l’acqua calda in una brocca graduata, dopodiché versare il bicarbonato e l’aceto: noterete che si otterrà una reazione effervescente.

A questo punto, aggiungete anche gli oli essenziali della fragranza che più preferite e versate tutta la miscela così ottenuta in un vecchio flacone.

Per l’utilizzo sui capi, dovrete semplicemente versare circa 60 ml di questo prodotto nel cassetto del detersivo in lavatrice prima del lavaggio.

N.B C’è un lungo dibattito circa l’impatto che l’aceto ha sull’ambiente. Per questo, è preferibile utilizzare metodi alternativi come l’acido citrico che ha un impatto meno inquinante

Aceto di mele

Oltre all’accostamento dell’aceto bianco con il bicarbonato, c’è un’altra tipologia di aceto che può venire in vostro soccorso in caso di capi da ammorbidire: l’aceto di mele, il quale è considerato anche meno inquinante perché sviluppa meno acido acetico.

In questo caso, quindi, dovrete versare 2 litri di aceto di mele con circa 15 gocce di olio essenziale di lavanda in un flacone, agitarlo energicamente e versare 1 misurino di questa miscela nella vaschetta del detersivo prima del lavaggio.

Come se non bastasse, l’aceto, così come l’acido citrico aiuteranno a rimuovere il calcare in lavatrice!

Sale

Un altro ingrediente da dispensa che può servirvi per ammorbidire il bucato è il sale, che essendo un anticalcare naturale, agisce direttamente sulla quantità di calcare presente nell’acqua e gli impedisce di rendere ruvidi i capi.

In questo caso, dovrete mescolare 300 grammi di sale con 15-20 gocce di olio essenziale di lavanda o menta e aggiungere, poi, 50 grammi di bicarbonato.

A questo punto, mescolate tutto e aggiungete due cucchiai di questo composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo.

Come se non bastasse, il sale aiuterà anche a ravvivare il colore del bucato!

Camomilla

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di un ingrediente che vi sembrerà piuttosto strano: la camomilla! Esatto proprio quella che sorseggiate in inverno per rilassarvi.

In realtà, la camomilla aiuta anche a distendere le fibre dei tessuti e renderli più morbidi. Per realizzare l’ammorbidente fai da te alla camomilla, quindi, dovrete far bollire circa 1 litro di acqua in un pentolino e mettere, poi, in infusione 4 bustine di camomilla.

Dopodiché, aspettate che si raffreddi la miscela e aggiungete anche 20 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

A questo punto, versate la miscela così ottenuta in una bottiglia e versate un bicchierino di questo ammorbidente in lavatrice prima del lavaggio

Avvertenze

Vi consigliamo di attenervi però sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinare i vostri capi.