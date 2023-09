L’estate sta per finire e con lei vanno via anche le giornate passate al mare con lo zainetto sulle spalle e i teli mare come compagni.

Perciò, è arrivata l’ora di lavare a fondo i teli del mare utilizzati in questi mesi in modo da rimuovere eventuali cattivi odori o macchie che si sono formate.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavare e piegare i teli del mare prima di conservarli nell’armadio!

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di ricorrere alla combinazione di due ingredienti casalinghi noti rispettivamente per la loro capacità di neutralizzare i cattivi odori e di profumare: il bicarbonato e il sapone di Marsiglia. Come se non bastasse, poi, sono efficaci anche per smacchiare e sbiancare i tessuti!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo, riporre i teli nel cestello e avviare il ciclo di lavaggio giusto: i vostri teli saranno puliti e profumati come non mai!

Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato, però, può essere combinato anche con un altro ingrediente: l’aceto, il quale è in grado anche di ammorbidire i teli ruvidi a causa del sole! In questo caso, vi suggeriamo di effettuare due lavaggi per un effetto più efficace. Iniziate, quindi, aggiungendo una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice e avviando il primo ciclo di lavaggio.

Dopodiché, effettuate un secondo lavaggio versando una tazza di bicarbonato nel cestello. Per conferire anche un buon profumo a questi detersivi naturali, sarebbe bene anche aggiungere nel bicarbonato 10 gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite.

E voilà: i vostri teli da mare saranno sgrassati e profumati in un batter d’occhio!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un ammorbidente naturale! Vi basterà, quindi, versare 500 ml di acqua tiepida in una brocca graduata, e aggiungere, poi, 75 grammi di acido citrico. Dopodiché, mescolate il tutto fino a farlo sciogliere e aggiungete 10 gocce del vostro olio essenziale preferito.

A questo punto, versate circa 100 ml di questa soluzione durante il lavaggio in lavatrice e… addio macchie e cattivi odori dai vostri teli da mare!

Sale

Tra gli ingredienti da dispensa, non possiamo fare a meno di menzionare il sale, il quale è in grado di assorbire i cattivi odori e di smacchiare. Inoltre, è utile anche in caso di puzza di umidità che spesso ritroviamo sui teli. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per realizzare il deumidificatore fai da te!

In una brocca contenente un litro di acqua, quindi, aggiungete 10 grammi di sale e mescolate accuratamente. Dopodiché, aggiungete anche 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e versate il tutto nel cassetto della lavatrice. Infine, mettete i teli mare nel cestello e avviate il ciclo di lavaggio.

Succo di limone

Dopo l’aceto, il bicarbonato e il sale, come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume in grado di profumare e di sbiancare i capi? In particolare, ve lo consigliamo sui teli mare chiari o bianchi in quanto conferirà loro il candore iniziale!

In una bacinella contenente 5 litri d’acqua, versate quindi 600 ml di succo limone e immergete, poi, i teli nella miscela così ottenuta. Dopodiché, lasciateli in ammollo per circa un’ora prima di procedere con il comune lavaggio in lavatrice: e che profumo!

N.B Vi consigliamo di utilizzare questo rimedio solo in caso di teli mare bianchi o chiari a causa della proprietà sbiancante del limone.

Come piegarli

Una volta visto come lavare i teli mare per conservarli, vediamo come piegarli nell’armadio in modo da averli ordinati. Vi suggeriamo di utilizzare un ripiano libero che dedicherete esclusivamente ai teli mare in modo da trovarli facilmente il prossimo anno.

Quindi, disponete il telo su una superfice piana e appianate tutte le pieghe, dopodiché piegatelo a metà in senso verticale e ancora a metà in senso orizzontale. Se il telo è molto grande, piegate ancora a metà. A questo punto, procedete così per tutti i teli e disponeteli uno sull’altro come a voler formare una sorta di piramide.

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio e di produzione prima di seguire i rimedi suggeriti.

