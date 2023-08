Una volta in doccia, aprite l’acqua ed ecco che sentite una strana puzza provenire dagli scarichi.

Solitamente, questo cattivo odore è dovuto all’intasamento a causa dell’accumulo di capelli, di bagnoschiuma, di calcare e così via.

Per questo, oggi vedremo insieme come liberare in 1 ora lo scarico della doccia che si è otturato con rimedi casalinghi e naturali!

Bicarbonato e sale

Innanzitutto, i primi ingredienti che vi suggeriamo di utilizzare per liberare lo scarico intasato della doccia sono il sale e il bicarbonato, i quali sono in grado di pulire a fondo ma anche di assorbire la puzza!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nello scarico della doccia, aspettare giusto qualche secondo e versare, poi, una pentola contenente acqua bollente lentamente nello scarico. Infine, lasciate agire per un po’ prima di risciacquare: addio scarichi intasati!

Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato, però, può essere associato anche con l’aceto, in quanto sono entrambi dei disgorganti naturali. Dal momento che vengono combinati tra loro, producono una reazione effervescente in grado di sturare gli scarichi otturati.

Aggiungete, quindi, una tazza di bicarbonato nello scarico, aspettate qualche secondo e versate, poi, anche una tazza di aceto. Dopodiché, aggiungete un pentolino con acqua molto calda per rimuovere i residui ancora presenti e liberare ulteriormente lo scarico. Inoltre, questi due ingredienti insieme sono in grado anche di togliere i cattivi odori nel water!

Attenzione! C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico

Acido citrico

In caso non vogliate usare l’aceto, allora vi suggeriamo l’acido citrico, in quanto è più ecologico. Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente un litro d’acqua bollente e mescolate bene per farlo sciogliere.

Dopodiché, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia, lasciate agire per un’ora e…risciacquare: noterete che l’acqua defluirà senza problemi e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

L’acido citrico è indicato soprattutto in caso di blocchi di calcare, poiché vanta forti proprietà anticalcare. Non a caso, è utilizzato per pulire a fondo elettrodomestici come la lavastoviglie e lavatrice!

Lievito di birra

Per quanto possa sembrare un rimedio alquanto strambo, eppure sembra essere molto efficace in caso di scarichi intasati che emanano un cattivo odore. Di cosa stiamo parlando? Del lievito da birra, utilizzato anche per togliere la puzza nello scarico del wc!

In questo caso, quindi, dovrete versare innanzitutto un bicchiere d’acqua di 200 ml in un pentolino, portare il tutto ad ebollizione e versare, poi, un pezzetto di lievito di birra al suo interno fino a farlo sciogliere. Dopodiché, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia e lasciate agire per un’ora: addio scarichi intasati!

Bibite gassate

Infine, vediamo un ultimo trucchetto semplice da provare in quanto prevede l’utilizzo delle bibite gassate che spesso abbiamo in frigorifero per gustarcele fresche soprattutto quando fa molto caldo!

In questo caso, dovrete versare una bottiglia o una lattina contenente queste bibite all’interno dello scarico della doccia, aspettare circa 10 minuti per farla agire e aprire poi l’acqua calda per risciacquare. Come se non bastasse, questo trucchetto è utile anche per prevenire l’intasamento degli scarichi se utilizzato periodicamente.

Avvertenze

Ricordiamo che, in caso di guasti o se il problema non si dovesse risolvere, è opportuno chiedere un parere del proprio tecnico.

