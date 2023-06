Quante volte vi è capitato di aprire la porta del bagno e sentire un odore per niente piacevole pur dopo averlo pulito? Immagino spesso!

Solitamente, questo deriva dagli scarichi del wc che potrebbero essere intasati, dalla formazione di batteri provenienti dalla rete fognaria, dalla fuoriuscita dei gas di scarico e dal silicone danneggiato attorno al water.

Qualsiasi sia la motivazione, però, sarete felici di sapere che è possibile ricorrere a dei trucchetti casalinghi e naturali per togliere la puzza dallo scarico del wc. Vediamoli insieme!

Aceto

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare l’aceto di vino bianco, un ingrediente in grado di sbiancare, smacchiare ma soprattutto di neutralizzare i cattivi odori in casa e in bagno.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezza bottiglia di aceto in un pentolino contenente mezzo bicchiere d’acqua e portare il tutto ad ebollizione. Una volta raggiunto il punto di bollore, spegnete il fuoco e versate la soluzione direttamente nella tazza del wc. A questo punto, fate agire per tutta la notte e l’indomani noterete che i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice e sul suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete provare l’acido citrico, un ingrediente noto per la sua capacità di liberare gli elettrodomestici dallo sporco, dalla puzza e dal calcare!

Per l’utilizzo, quindi, dovrete versare nel WC due cucchiai di acido citrico e lasciare agire per tutta la notte. Dopodiché tirate lo sciacquone e…il gioco è fatto!

Ed ecco un video per vedere come fare!

Bicarbonato e sale

Un altro rimedio molto efficace prevede la combinazione di bicarbonato e sale, i quali sono entrambi noti per la loro capacità di assorbire i cattivi odori. Non a caso, vengono utilizzati anche per eliminare la puzza dal frigorifero!

In questo caso, quindi, dovrete mescolare 150 grammi di sale fino e 150 grammi di bicarbonato e versare il composto così ottenuto in un secchio grande contenente acqua bollente. Dopodiché, versate la miscela così ottenuta nello scarico del WC e lasciate agire almeno per tutta la notte. Noterete che non solo i cattivi odori andranno via, ma lo scarico sarà anche più libero!

Lievito di birra

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, eppure il lievito di birra è davvero una manna dal cielo per eliminare i cattivi odori provenienti dal wc e per liberarlo quando è intasato a causa dell’accumulo di peli, capelli e così via.

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di aggiungere due bicchieri d’acqua in un pentolino e aggiungere un cubetto di lievito quando l’acqua sarà arrivata a bollore. A questo punto, fatelo sciogliere, versate la miscela nel wc e fate agire tutta la notte: i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Bombe wc fai da te

Infine, vediamo un ultimo trucchetto in grado non solo di togliere i cattivi odori dal wc ma anche di pulirlo a fondo, di rimuovere le macchie di calcare e, soprattutto, di profumarlo! Stiamo parlando delle bombe fai da te da utilizzare all’occorrenza. Per realizzarle, quindi, vi dovrete munire di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

1/2 cucchiaio di detersivo per piatti biologico

stampi per ghiaccio, meglio se in silicone

Versate dapprima il bicarbonato e l’acido citrico in una ciotola, dopodiché aggiungete il detersivo per i piatti e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, aggiungete alcune gocce di olio essenziale al limone o all’arancia per conferire un tocco di profumo alle vostre bombe, versate il composto così ottenuto negli stampini di silicone e lasciateli asciugare completamente almeno per 4 ore. Quando si saranno asciugate, estraetele dallo stampino e conservatele in un barattolo di vetro.

Per l’utilizzo, dovrete semplicemente gettare la bomba fai da te nella toilette pulita, lasciare agire anche per tutta la notte e tirare lo sciacquone il giorno dopo: sarà un piacere aprire la porta del bagno ed essere accolte da un profumo inebriante!

Avvertenze

I rimedi riportati sono naturali ed efficaci, nel caso in cui, anche avendoli ripetuti, non riuscite a rimuovere la puzza, è necessario chiamare un idraulico.