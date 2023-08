Se c’è un materiale in grado di conferire modernità alla nostra casa questo è l’acciaio inox, scelto solitamente per il piano cottura, per il frigorifero e così via.

Per quanto bello e resistente, però, tende spesso a presentare aloni e macchie e a perdere tutta la lucentezza originaria.

Per questo, oggi vedremo insieme come lucidare l’acciaio del frigorifero togliendo gli aloni con un rimedio fai da te!

Aceto bianco

Il primo rimedio in grado di lucidare e rimuovere gli aloni che spesso ritroviamo sull’acciaio del frigorifero è l’aceto bianco, il quale vanta un alto potere lucidante.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un po’ di aceto su un panno morbido in microfibra, ovviamente non abrasivo per non graffiare l’acciaio, e passarlo, poi, sulla superficie in acciaio del vostro frigorifero.

A questo punto, ripassate un panno pulito imbevuto di acqua tiepida e asciugate il tutto accuratamente con un panno pulito o con della carta assorbente: l’acciaio del vostro frigorifero brillerà come non mai!

Bicarbonato di sodio

Come l’aceto, anche il bicarbonato può venire in vostro soccorso per far brillare l’acciaio del frigorifero e rimuovere eventuali aloni, grazie infatti alla leggera azione abrasiva che svolge in grado di rimuovere quella patina opaca tanto fastidiosa.

Versate, quindi, 3 cucchiai di bicarbonato in circa 1 litro di acqua tiepida, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo sul frigorifero. A questo punto, lasciate agire per qualche minuto prima di asciugare accuratamente con un panno.

N.B Ovviamente, vi raccomandiamo di far diluire bene il bicarbonato per evitare che possa graffiare l’acciaio.

Sapone di Marsiglia

Dopo l’aceto e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello il tanto noto sapone di Marsiglia, considerato l’ingrediente base dello smacchiatore universale fai da te? Grazie, infatti, alle sue proprietà pulenti molto delicate, è in grado di pulire, smacchiare e lucidare le superfici senza danneggiarle.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi basterà, quindi, versare 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido in un secchio contenente circa 500 ml di acqua e immergere, poi, un panno morbido nella soluzione.

Dopodiché, passatelo sul vostro frigorifero più volte e utilizzate un panno imbevuto solo di acqua tiepida per risciacquare la superficie. Infine, asciugatela con un panno pulito e…che brillantezza!

Succo di limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e il sapone di Marsiglia come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume in grado non solo di lucidare ma anche di profumare? Vi ricordiamo, infatti, che è in grado di rimuovere tutti i cattivi odori in bagno in maniera semplice e veloce!

In una bacinella contenente 1 litro di acqua, quindi, aggiungete il succo di due limoni e immergete un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta. Dopodiché, passate il panno sull’acciaio del frigorifero e risciacquate con un panno imbevuto di acqua tiepida.

Infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto e… il vostro frigorifero in acciaio sarà lucente in un batter d’occhio!

Olio di oliva

Un ultimo rimedio che vi consigliamo prevede l’utilizzo dell’olio di oliva, utile non solo per condire i piatti ma anche per lucidare le superfici di acciaio della nostra casa, dal momento che è considerato un brillantante naturale.

Aggiungete, quindi, alcune gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passatelo, poi, sul vostro frigorifero, effettuando dei movimenti circolari in modo da rimuovere eventuali aloni.

Dopodiché, fate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto con aceto bianco per rimuovere ogni traccia di olio. Infine, pulite con un panno imbevuto in acqua tiepida e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori aloni.

E per lucidare il lavello?

Se volete approfittarne e lucidare anche il lavello, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le indicazioni di produzione così da essere certi di non danneggiare la superficie del vostro frigorifero.

Evitate spugne abrasive o pagliette metalliche per la pulizia perché potreste graffiare il metallo. Altrettanto da evitare sono i detergenti corrosivi come quelli a base di candeggina o cloro.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.