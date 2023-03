Chi non desidera un acciaio sempre brillante che possa rendere lucida sia la cucina che il bagno?

Purtroppo, a furia di strofinare anche in maniera eccessiva, si graffia, rendendo più semplice l’opacizzazione, ma esiste un rimedio a tutto!

Vediamo insieme un rimedio naturale semplice e veloce per avere lucidare l’acciaio!

Procedimento

Una domanda che vi starete sicuramente ponendo è qual è questo famoso metodo che permetterà di avere l’acciaio come nuovo?

Si tratta di un ingrediente che avete sicuramente in casa: l’olio d’oliva!

Gli amanti dei rimedi naturali sanno che l’uso di quest’ingrediente non è ridurre soltanto alla cucina, ma è prezioso anche in casa perché riesce a risolvere dei piccoli problemini e a lucidare diverse superfici.

Ora, senza esitare, vediamo qual è il procedimento per usare l’olio d’oliva sull’acciaio e renderlo più brillante che mai!

Dopo che avete pulito in modo accurato l’acciaio senza graffiarlo, dovrete mettere qualche goccia d’olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e passarlo energicamente sulle superfici interessate.

Piano cottura, lavello, rubinetti del bagno, acciaio della doccia e così via torneranno a splendere sotto l’effetto efficace di quest’ingrediente!

Olio d’oliva in casa

Non solo sull’acciaio possiamo vedere i benefici dell’olio d’oliva, ma anche all’interno di tutta la casa!

Scopriamo nel dettaglio quali sono le superfici su cui lo potete usare per ottenere un effetto fantastico che sicuramente userete più volte!

Per le macchie

C’è un mobile con una macchia particolarmente ostinata?

Non usate rimedi troppo abrasivi o aggressivi per mandarla via, prendete un tovagliolo con un po’ d’olio d’oliva e strofinate la zona interessata.

Dopodiché dovrete soltanto risciacquare e assicurarvi che la macchia sia andata via. In questo modo avete un metodo molto più delicato da usare.

Spray anti-polvere

La polvere in casa sarà per sempre il più grande problema! Non c’è nemmeno un giorno in cui risparmia i mobili di casa, depositandosi dappertutto.

Tuttavia c’è una piccola soluzione che permette di formare una patina anti-polvere, si tratta di uno spray fai da te fatto con olio d’oliva!

Ingredienti

1 cucchiaio d’olio d’oliva

succo di 1 limone

400 ml d’acqua

mezzo bicchiere d’aceto

Filtrate bene il succo del limone, dopodiché unitelo agli altri ingredienti liquidi fino ad ottenere un’unica soluzione e procedete versando il tutto in un flacone spray.

Usate il composto sulle superfici per togliere la polvere e vedrete che fantastico risultato!

Sporco ostinato

Avete presente quelle zone della casa dove lo sporco ostinato è quasi all’ordine del giorno?

Pensiamo al nero che si forma tra le fughe delle piastrelle, agli angoli del bagno e della doccia molto sporchi, alle incrostazioni di polvere e così via.

Capita sempre di non sapere cos’è meglio per fare in modo che tutte queste macchie ci abbandonino nel breve tempo.

Ebbene, se fate una pasta densa con olio d’oliva e bicarbonato di sodio in parti uguali otterrete un composto ottimo da usare che pulirà tutto in pochi minuti!

Sul legno

Ultimo trucchetto, che è anche quello più amato, è l’uso dell’olio d’oliva sul legno!

Come ben saprete, il legno ha bisogno di essere nutrito e l’olio d’oliva ha le giuste proprietà da conferirgli per renderlo di nuovo lucido e vigoroso.

Tutto quello che dovrete fare è mettere l’olio su un po’ d’ovatta e passarlo sul legno, aspettate poi qualche minuto, poi ripassate un panno in lana ed il legno diventerà super lucido!

Avvertenze

Sebbene stiamo parlando di un prodotto naturale e che generalmente non macchie, consigliamo sempre di provarlo su un angolo non visibile.