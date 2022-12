Sebbene puliamo la nostra casa di frequente, è facile ritrovarsi sempre la polvere sulle varie superfici delle nostre case che sembra non dare mai tregua.

Questa, infatti, tende a riformarsi velocemente e a depositarsi ovunque dal momento che deriva da alcune particelle come le cellule morte della pelle, il polline delle piante e le fibre dei vestiti e delle carte.

Ma non dovrete più disperarvi! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni trucchetti in grado non solo di togliere la polvere in casa ma anche di prevenire la sua formazione veloce!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il tanto noto sapone di Marsiglia, in grado di pulire gran parte delle superfici in maniera molto delicata e senza danneggiarle. Come se non bastasse, poi, è una manna dal cielo anche per ritardare la sua formazione in quanto è in grado di formare uno strato isolante tra cariche opposte impedendo così che la superficie “richiami” a sé le particelle di polvere.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e 8 gocce di olio essenziale agli agrumi in un flacone spray contenente acqua ed ecco che il vostro spray antipolvere è pronto per l’uso!

Per l’uso, non dovrete fare altro che vaporizzarlo sulle varie superfici della vostra casa che presentano polvere e passare un panno: addio polvere!

Bicarbonato

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio, in grado anche di togliere le macchie di polvere grazie alle sue proprietà smacchianti.

Non a caso è utilizzato anche per togliere le macchie di grasso e di sugo dal piano cottura! Aggiungete, quindi, due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua e travasate, poi, il tutto in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzate la miscela così ottenuta sulle superfici che presentano polvere, passate un panno in microfibra e la polvere sarà solo un brutto ricordo!

Aceto

Dopo il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, non potevamo non menzionare l’aceto, il quale oltre a rimuovere la polvere ed evitare che si possa attaccare velocemente sulle superfici, è in grado anche di lucidare e rendere brillanti le varie superfici (tranne il marmo e la pietra naturale).

Mescolate, quindi, parti uguali di aceto e di acqua in un flacone spray, dopodiché vaporizzate questo composto sulle superfici che presentano polvere e passate un panno. Infine, passate un panno asciutto per rimuovere l’acqua in eccesso e voilà: la polvere sarà solo un brutto ricordo!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare l’aceto su superfici quali pietra naturale o marmo perché potrebbe corroderle.

Miscela antipolvere

Se volete provare, poi, una miscela ancora più efficace, allora vi proponiamo la miscela antipolvere fai da te in grado di creare una patina protettiva che proteggerà la superficie dalla polvere!

In un flacone, quindi, versate 2 bicchieri d’acqua, 2 di aceto, 1 di sapone di Marsiglia e 1/2 cucchiaio di olio d’oliva e agitate il tutto fino a far ben amalgamare gli ingredienti tra loro.

Dopodiché, vaporizzate la miscela sulle varie superfici e passate un panno per raccogliere la polvere: la polvere andrà via in un batter d’occhio!

Altri trucchetti per prevenire la polvere

Oltre agli ingredienti giusti durante la pulizia, però, è bene anche seguire alcuni accorgimenti per ritardare la formazione della polvere. Innanzitutto, vi suggeriamo di tenere le finestre chiuse nelle giornate ventose per evitare che il vento possa portare dentro casa i residui di polvere. Potrebbe essere utile, inoltre, utilizzare i paraspifferi da inserire nelle fessure delle porte.

Un altro accorgimento da seguire riguarda la pulizia regolare della vostra casa in modo da evitare particolari accumuli, ma anche della biancheria da letto in quanto il nostro corpo perde tracce di pelle, di capelli e fluidi corporei durante la notte che contribuiscono fortemente a formare la polvere nella nostra casa.

Infine, vi suggeriamo di mantenere sempre la casa ordinata, mantenere fuori le scarpe e limitare il numero dei soprammobili in quanto tendono ad accumulare enormi quantità di polvere.

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le istruzioni fornite dal produttore nella cura, pulizia e conservazione delle varie componenti della casa.