Chi è che ad oggi non ha nel proprio porta gioielli un bracciale Pandora?

Potremmo dire che è uno degli oggetti più amati perché permette di esprimere personalità attraverso i più disparati ciondoli da collezionare!

Lo si indossa fisso o nelle occasioni speciali, ma di certo non manca mai! Tuttavia, come ogni oggetto in argento o in acciaio, può tendere ad annerirsi con il tempo.

I motivi sono disparati, a volte è perché lo si lascia troppo spesso sul polso e viene a contatto con qualsiasi tipo di sostanza o prodotto, altre volte perché raccoglie la polvere all’interno del cassetto.

Insomma, sarà capitato di prendere il vostro bracciale e vedere che ha perso la lucentezza iniziale, ma non preoccupatevi, a tutto c’è una soluzione!

Oggi vedremo insieme il metodo della tazza per lucidare il Pandora!

Con bicarbonato di sodio

Uno dei rimedi della Nonna più usati e che funziona sempre per l’argenteria è il bicarbonato di sodio!

Quest’ingrediente, grazie alla sua azione abrasiva, è in grado di togliere tutta la polvere e l’ossidazione che si crea attorno ad oggetti in argento o in acciaio.

Dunque, per usare il trucchetto, non dovrete far altro che riempire una tazza con acqua tiepida e sciogliere all’interno 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Inserite poi il bracciale e lasciatelo in ammollo per diverse ore, se è molto ossidato vi consiglio di lasciarlo per un’intera notte.

Trascorso il tempo necessario, riprendete il bracciale, sciacquatelo e asciugatelo con un panno in lana.

Ecco che sarà come nuovo!

Con sapone di Marsiglia

Quando si possiedono degli oggetti delicati come, appunto, il Pandora, si deve sempre cercare di non usare prodotti aggressivi.

In questo caso nulla è meglio del delicatissimo sapone di Marsiglia il quale può sgrassare e liberare il bracciale da tutto lo sporco senza rovinarlo!

Dovrete strofinare il sapone sugli charm e sul bracciale con un panno in microfibra inumidito. Successivamente inserite all’interno della tazza con acqua calda e lasciate per qualche ora.

In seguito risciacquate per bene e asciugate il bracciale e i ciondoli con un panno pulito, possibilmente in lana.

Con acqua ossigenata

Sebbene non sia un metodo molto usato, in casi gravi di ossidazione e di annerimento potete servirvi anche dell’acqua ossigenata.

N.B. L’acqua ossigenata descritta per questo metodo è quella a 10 volumi impiegata per uso domestico.

Dovrete riempire la tazza e inserire 2/3 cucchiai di acqua ossigenata, dopodiché lasciate il bracciale in ammollo per un po’ di tempo.

Successivamente risciacquate e asciugate per bene.

Con sale e alluminio

Un altro trucchetto sempre amato e diffuso per dire addio all’ossidazione sul Pandora e farlo tornare come nuovo è quello con sale e alluminio!

Vi sorprenderà la facilità con cui potete usare questo rimedio ed avere il bracciale come se fosse nuovo!

Non dovrete far altro che foderare l’interno della tazza con carta stagnola, ricordando di mettere la parte riflettente in alto.

Inserite gli charm e i bracciali nella tazza e copriteli con del sale fino e in seguito riempite la tazza con acqua bollente, facendo molta attenzione a non scottarvi.

Quando saranno passate le ore necessarie, sciacquate il tutto ed ecco fatto!

Mix pulente

Infine vi consiglio un mix pulente da mettere nella tazza per avere il Pandora super pulito!

Dovrete riempire la tazza con acqua calda e mettere all’interno 2 cucchiai di acqua ossigenata, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Questi 3 elementi insieme riusciranno a salvare anche i casi più gravi di annerimento!

Lasciateli per un’intera notte e il mattino dopo vedrete che gran risultato!

Avvertenze

Vi ricordo di consultare sempre le istruzioni di fabbrica del bracciale prima di attuare qualsiasi rimedio.

Inoltre vi consiglio di provarli prima con uno charm o in una parte nascosta.