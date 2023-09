Ci sono delle superfici in casa che tendono ad opacizzarsi a perdere tutta la loro bellezza iniziale.

Tra queste ricordiamo l’acciaio, il legno, il rame e così via, materiali che hanno bisogno di un’attenzione particolare in modo da averli sempre come nuovi.

A tal proposito, oggi vedremo come lucidare queste 4 cose in casa usando solo un cucchiaio di olio da cucina!

Superfici di acciaio in cucina

Innanzitutto, l’olio di oliva può essere usato per lucidare soprattutto alcune superfici in acciaio della cucina, come per esempio il frigorifero, il lavello e il piano cottura su cui spesso troviamo aloni per niente belli da vedere.

Iniziate, quindi, con il pulire queste superfici in modo da eliminare macchie o eventuali incrostazioni, dopodiché prendete un batuffolo d’ovatta, e metteteci sopra qualche goccia d’olio d’oliva sopra (senza esagerare con la quantità perché potreste ungere le superfici).

A questo punto, strofinate energicamente sull’acciaio, fate agire per qualche minuto e passate un panno morbido imbevuto con aceto bianco per rimuovere ogni traccia di olio. Infine, pulite con un panno imbevuto in acqua tiepida e asciugate accuratamente per non lasciare ulteriori aloni.

Per le superfici più grandi come quella del frigorifero, potete direttamente aggiungere le gocce di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo, poi, sul vostro frigorifero, effettuando dei movimenti circolari in modo da rimuovere tutti gli aloni. Dal momento che l’olio di oliva è considerato un brillantante naturale, sarà in grado di lucidare l’acciaio della vostra cucina in un batter d’occhio!

Per lucidare il lavello, invece, ecco un video per voi per vedere tutti i trucchetti!

Mobili e porte di legno

Anche il legno è un materiale che può essere lucidato con l’olio di oliva, in quanto è considerato un lucidante per il legno in grado di nutrirlo e farlo mantenere sempre lucido ed integro. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di mescolarlo con altri due ingredienti in modo da ottenere un prodotto super efficace! Munitevi, quindi, di:

2 cucchiai d’aceto;

1 cucchiaio d’olio d’oliva;

1 cucchiaio di succo di limone.

Vi basterà, quindi, mescolare questi 3 ingredienti, versare un po’ di questa miscela su un panno in lana che strofinerete poi sui mobili in legno. A questo punto, lasciate agire per circa 10 minuti, dopodiché asciugate usando sempre un panno molto morbido. Ovviamente, questa miscela può essere utilizzata anche per tavoli in legno o sedie: e che brillantezza!

Maniglie delle porte e dei mobili

Altre componenti in casa che possono essere lucidate con l’olio di oliva sono le maniglie delle porte e dei mobili, solitamente in acciaio, in bronzo, in alluminio o in ottone.

In questo caso, dovrete semplicemente mettere qualche goccia d’olio su un batuffolo d’ovatta o su un disco di cotone e passarlo sulle maniglie, facendo attenzione a non ungerle troppo per non farle diventare scivolose. In caso vi sia un eccesso di olio, vi raccomandiamo di asciugarlo con un tovagliolo e…godetevi la magia!

Rame e ottone

Infine, vediamo come usare un cucchiaio di olio di oliva per lucidare il rame e l’ottone. Sebbene, infatti, oggi vengano usati molto meno, anticamente gli utensili da cucina erano composti da rame ed ottone ed erano un complemento in grado di conferire un tocco rustico alle cucine delle nostre nonne.

Se, quindi, avete ancora questi utensili che si sono opacizzati con il tempo, sarete felici di sapere che l’olio di olivo è la soluzione che fa per voi! Come già visto prima, infatti, dovrete versare qualche goccia d’olio d’oliva su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e strofinare energicamente su tutta la superficie in rame o in ottone.

Dopodiché, aspettate mezz’ora, togliete l’olio in eccesso con un tovagliolo e risciacquate…le vostre pentole di rame e di ottone saranno come appena comprate!

Avvertenze

Provate i rimedi con l’olio d’oliva prima su angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.