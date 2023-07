Quando si tratta di pulire i sanitari, si devono sempre trovare dei metodi che possano portare un buon risultato, soprattutto in relazione alle varie macchie che si accumulano all’interno.

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni semplici ed efficaci per lucidare i sanitari e rimuovere il fastidioso calcare, la macchia per eccellenza, utilizzando ingredienti naturali molto efficaci.

Per questo oggi vedremo insieme 5+1 trucchetti efficaci per disincrostare i sanitari e averli super lucidi in poche mosse!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è uno sgrassatore naturale e delicato che può essere una delle prime soluzioni da prendere in considerazione per pulire a fondi i sanitari.

Tutto quello che dovrete fare è grattugiare delle scaglie di sapone direttamente su una spugna morbida e strofinare energicamente su tutte le ceramiche.

Lasciate agire il sapone per un po’ di tempo, dopodiché sciacquate e asciugate con un panno in microfibra. Non ci vorrà molto tempo prima di vedere che il sapone ha rimosso lo sporco e lasciato una patina super lucida!

Acido citrico

L’acido citrico è un potente rimedio naturale per rimuovere il calcare dai sanitari, non a caso viene definito l’anticalcare per eccellenza!

Preparate una soluzione versando 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua calda e trasferite tutto all’interno di un flacone spray. Spruzzate la soluzione sui sanitari e strofinate una spugna sulle aree interessate dai depositi di calcare.

Lasciate agire per almeno 10 minuti, quindi sciacquate abbondantemente con acqua pulita. L’acido citrico manderà via il calcare in modo efficace, lasciando i sanitari splendenti e liberi da residui.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un alleato eccezionale per eliminare le macchie ostinate dai sanitari perché possiede un’azione abrasiva mirata soprattutto al calcare.

Mettete 2 cucchiai di bicarbonato in una ciotola, aggiungete delle gocce d’acqua fino a formare una pasta densa dalla consistenza di un gel.

Strofinate delicatamente la pasta sulla superficie con un panno o una spugna, concentrando l’azione sulle aree più sporche. Risciacquate abbondantemente con acqua e asciugate per ottenere un risultato luminoso.

Il bicarbonato di sodio agisce come un abrasivo delicato, rimuovendo efficacemente le macchie senza danneggiare i sanitari.

Aceto d’alcol

L’aceto d’alcol è noto per le sue proprietà sgrassanti e decalcificanti, per questo viene usato molto spesso sia in cucina che all’interno del bagno.

Potete lucidare i sanitari e togliere il calcare grazie all’aiuto di quest’ingrediente: versate un po’ di aceto d’alcol su un panno o una spugna e strofinatelo sulla superficie dei sanitari.

Lasciate agire per alcuni minuti, quindi sciacqua con acqua pulita. L’aceto d’alcol aiuta a mandare via il calcare ed a rimuovere i residui di sapone, lasciando i sanitari brillanti e puliti.

Succo di limone

Il succo di limone è un potente sbiancante naturale che può essere utilizzato per rimuovere le macchie e dare luminosità ai sanitari.

Per usare questo trucchetto, basterà premere il limone direttamente sulle superfici da trattare o su una spugnetta e strofinare a fondo nelle zone critiche.

Lasciate agire per 10 minuti, dopodiché sciacquate con acqua pulita. Il succo di limone elimina le macchie e lascia un profumo fresco.

Anticalcare fai da te

L’ultimo trucchetto che potete usare per lucidare i sanitari e mandare via il calcare è preparare un anticalcare fai da te da usare all’occorrenza ogni volta che vedete tracce di sporco.

Ingredienti

150 g acido citrico

1 lt d’acqua

150 ml di succo di limone o aceto

Filtrate per bene il succo di limone e unite tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere un’unica soluzione; trasferitela all’interno di un vaporizzatore e usatelo per avere le ceramiche del bagno sempre perfette!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in angoli non visibili in modo da assicurarvi di non generare macchie o graffi.