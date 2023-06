L’aceto d’alcol è un ingrediente meno conosciuto rispetto all’aceto bianco, in quanto non viene utilizzato per uso alimentare, ma solo per la pulizia domestica.

Dal momento, però, che risulta essere molto efficace in casa grazie alle sue proprietà sgrassanti, pulenti, sbiancanti e anti-odore, perché non vedere insieme come usarlo?

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni trucchi per avere la cucina, il bagno e i vetri puliti e brillanti usando solo questo ingrediente!

In cucina

Iniziamo dalla pulizia della cucina, l’ambiente della casa più soggetto a sporco e macchie in quanto è qui che ci prepariamo da mangiare trasformando questo ambiente in un vero e proprio campo di battaglia. Perciò, vediamo come ricorrere all’aceto di alcol per averla sempre pulita da cima a fondo!

Acciaio e piastrelle

Innanzitutto, l’aceto di alcol può essere utilizzato per sgrassare e lucidare sia l’acciaio del piano cottura e del lavello, sia le piastrelle su cui ritroviamo spesso schizzi di sugo, di olio e così via.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un po’ di questo ingrediente su una spugna non abrasiva e passarla, poi, ripetutamente su queste superfici. Dopodiché, risciacquate accuratamente accertandovi che non si siano formate macchie d’acqua.

Oltre alle macchie di grasso, poi, l’aceto viene in vostro soccorso anche per eliminare le macchie di calcare o di muffa che si accumulano sul lavabo, sui rubinetti o sul piano cottura. Basta procedere come già visto prima e il gioco è fatto!

Mobili

Nella cucina, anche i mobili tendono a sporcarsi molto in quanto assorbono i vapori prodotti durante la preparazione dei pasti. Anche in questo caso, quindi, vi basterà inumidire un panno in microfibra con dell’aceto e passarlo, poi, accuratamente sulla superficie dei mobili, sia all’esterno che all’interno.

Infine, risciacquate il tutto e…i vostri mobili saranno così puliti da sembrare nuovi! Come se non bastasse, questo ingrediente aiuterà anche a lucidare i mobili del legno e a ravvivare il loro colore!

Contro i cattivi odori

Infine, vediamo insieme come usare l’aceto di alcol per neutralizzare i cattivi odori che si formano in cucina, come la puzza di cucinato o di frittura.

Tutto ciò che dovrete fare, è mettere l’aceto in un pentolino e portarlo ed ebollizione, dopodiché spegnete il fuoco, lasciate il pentolino sul piano cottura per qualche ora e…addio cattivi odori!

Bagno

Una volta visto come usare l’aceto di alcol in cucina, vediamo insieme come risolvere alcuni problemi in bagno con questo ingrediente.

Piastrelle e sanitari

L’aceto bianco di alcol può essere utilizzato per pulire a fondo le piastrelle e i sanitari del bagno, dal momento che è in grado di togliere le macchie di calcare e di muffa. Vi basterà, quindi, versare 200 ml di aceto in un flacone spray, vaporizzarlo sulle superfici che volete pulire, lasciare agire per circa 10 minuti prima di risciacquare abbondantemente.

Noterete che il calcare sarà andato via e le piastrelle e i sanitari saranno subito più puliti, bianchi e lucidi! Per rendere anche profumata questa miscela, vi suggeriamo di aggiungere alcune gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite: e che profumo!

Rubinetti e soffione

Oltre che sulle piastrelle e sui sanitari, però, il calcare tende a depositarsi anche sui rubinetti e sul soffione, i quali presentano spesso macchie bianche per niente belle da vedere. Per fortuna, l’aceto si rivela molto efficace anche per risolvere questo problema e far tornare lucide queste componenti! Mescolate, quindi, metà quantità di acqua e metà quantità di aceto, e travasatela, poi, in un flacone spray.

A questo punto, agitate il tutto energicamente in modo da mescolare bene gli ingredienti, vaporizzate la miscela così ottenuta sulle superfici interessate, lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate: il calcare sarà solo un brutto ricordo!

Se volete, procedere, poi, con una pulizia più profonda del soffione e dei rubinetti e dedicarvi anche ai filtri, allora potete provare il trucchetto della busta, usando un sacchetto come quelli che utilizzate per il frigo e aggiungendo all’interno l’aceto di alcol puro. Dopodiché legate il sacchetto al rubinetto o versate al suo interno il soffione e lasciate agire per circa 10 minuti. Infine, rimuovete la busta e addio calcare nei filtri!

N.B Vi ricordiamo di combinare sempre l’aceto con acqua e di non utilizzarlo mai puro perché potrebbe corrodere la superficie in acciaio.

WC

In bagno, un’altra superficie che merita la giusta attenzione per essere sempre pulita e priva di cattivi odori è il WC, il quale è soggetto a macchie e a odori non proprio piacevoli. Per utilizzare l’aceto di alcol su questa superficie, quindi, dovrete asciugare la tazza del water con uno sturalavandino e versare, poi, un litro di aceto bianco non diluito direttamente nella toilette, accertandovi di versarlo anche ai lati e di coprire le macchie di calcare.

Per i punti più difficili da raggiungere, utilizzate uno straccio imbevuto di aceto e applicatelo direttamente sulle macchie. Lasciate riposare per almeno due ore, dopodiché strofinate la tazza del water con uno scopino, utilizzando altro aceto se necessario. Infine, tirate lo sciacquone e il vostro wc sarà pulito e brillante come non mai!

E se volete anche sapere come togliere i cattivi odori in bagno, ecco un video per voi!

Vetri

Infine, vediamo come utilizzare l’aceto di alcol per avere dei vetri brillanti senza fatica ma in maniera facile e veloce! L’aceto, infatti, è noto proprio per le sue proprietà lucidanti in grado di lavare i vetri senza risciacquo e di contrastare la formazione degli aloni!

Riempite, quindi, 3/4 di un vaporizzatore con l’aceto, aggiungete, poi, un cucchiaino di oli essenziali a vostra scelta per conferire anche un buon odore e spruzzate il composto direttamente sul vetro. A questo punto, passate un panno in cotone: ecco che i vostri vetri saranno perfetti!

Avvertenze

Non utilizzate l’aceto su superfici di marmo o di pietra naturale.