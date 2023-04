Ogni volta che si pensa a come pulire il bagno per mantenerlo lucido almeno tutta la giornata, ci sono tante soluzioni che passano per la mente.

La verità è che basta individuare quell’ingrediente che raccoglie tutti i tipi di sporco e li manda via facilmente, come accade quando parliamo dell’acido citrico!

Questo prodotto estratto dagli agrumi è quello che vi serve per non avere più questi 5+1 problemi in bagno!

Calcare

Iniziamo da quello che potremmo definire sicuramente il problema più grande in bagno: il calcare.

Giorno dopo giorno lo sporco segnato dal calcare si impossessa di ogni angolo dei sanitari, della doccia, delle piastrelle e così via.

L’acido citrico riesce a mandar via questi problemi in pochissimo tempo! Dovrete semplicemente fare una soluzione con 150 grammi di prodotto sciolti in 1 litro d’acqua.

Successivamente vaporizzate il composto su tutte le zone calcaree e attendete 10 minuti, poi passate una spugna e vedrete subito il calcare andare via!

Muffa

Uno stato avanzato di trascuratezza nel bagno comporta la formazione della muffa, una nemica del pulito che può portare a rovinare tante superfici del bagno.

Anche in casi del genere l’acido citrico torna ad essere d’aiuto con la sua alta proprietà disincrostante che fa al caso nostro.

Per usare questo metodo dovrete preparare la soluzione indicata sopra (150 grammi di prodotto sciolti in 1 litro d’acqua) anche per il calcare e spruzzare una quantità abbondante di composto sulle aree con la muffa.

Aspettate 20 minuti, poi prendere uno spazzolino e strofinate in modo delicato negli angoli, lungo i binari e in ogni parte che presenta la muffa.

Ed ecco che lo sporco sarà andato via!

Cattivi odori

Altro problema che non manca mai di manifestarsi all’interno del bagno sono i cattivi odori.

Che sia puzza di fogna, di chiuso, d’acqua stagnante e così via, bisogna prendere subito dei provvedimenti per non rendere l’aria irrespirabile.

Quello che dovrete fare è semplicemente mettere in una ciotola 1 cucchiaio d’acido citrico, 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 cucchiaio di succo di limone e 3 gocce di olio essenziale agli agrumi. Se è troppo denso, aggiungete qualche goccia d’acqua.

Mescolate tutto fino ad avere un composto omogeneo a cui potete dare la forma che desiderate e posizionate in bagno.

Vetri e specchi

Qualsiasi siano le superfici di un bagno, il calcare le può raggiungere tutte!

Ed è proprio quello che fa anche con vetri e specchi che in poco tempo diventano opachi a causa delle continue macchie d’acqua.

Per cui dovrete sciogliere 150 grammi d’acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, trasferite tutto in un vaporizzatore.

Spruzzate il prodotto direttamente sulle zone interessate e passate un panno in cotone: i vetri e gli specchi saranno di nuovo splendenti!

Ceramiche

Non potevano mancare le ceramiche nella lista delle zone del bagno che possono beneficiare dell’azione dell’acido citrico!

Risulta meraviglioso per estirpare tutte le macchie gialle o nere date dal calcare e per averle più lucide e splendenti.

Quello che dovrete fare è semplicemente fare la stessa soluzione sopra descritta e usarla per il lavaggio quotidiano delle ceramiche.

Sulle zone critiche vaporizzate il prodotto e tenetelo in posa per una notte intera, poi andate a strofinare e risciacquate.

Cattivi odori negli scarichi

Ultimo trucchetto che vedremo con l’acido citrico nel bagno è per combattere i cattivi odori provenienti dagli scarichi.

In questo caso non dovrete far altro che mettere 1 cucchiaio colmo di prodotto in ogni scarico, per il WC mettetene 2 e lasciate così per una notte intera.

L’indomani riempite un secchio d’acqua bollente e versatelo in ogni scarico.

I cattivi odori saranno solo un ricordo lontano!

Avvertenze

Provate i rimedi con l’acido citrico prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.