Il legno è un materiale di cui non ci si stanca mai tanto è bello il suo colore e le sue sfumature!

C’è chi predilige tutta la casa in legno e chi invece ne possiede solo alcuni elementi come le porte, le sedie o il tavolo.

Ad ogni modo, nessuno può rinunciare a mettere qualche oggetto in legno da ammirare nel proprio ambiente!

Oggi ci concentreremo sulle sedie e sui tavoli e vedremo tutti i trucchetti per farli tornare di nuovo lucidi in poco tempo!

Aceto di mele

L’aceto di mele è tra i trucchetti preferiti della Nonna per ottenere un legno super lucido in pochissimo tempo!

Siete curiosi di sapere in che modo utilizzarlo? Ve lo svelerò subito e vi assicuro che dopo non potrete fare a meno di questo rimedio naturale!

Dovrete semplicemente inumidire un panno in microfibra con acqua tiepida, poi versateci sopra dell’aceto di mele e procedete a passarlo sul legno.

Lasciatelo agire per un po’ di tempo, dopodiché risciacquate e godetevi il risultato!

Succo di limone

Analogamente all’aceto anche il succo di limone è fantastico per ripristinare il meraviglioso colore del legno!

Infatti esso riesce a rendere brillanti anche altre superfici come l’acciaio e poi in lavatrice è davvero molto efficace!

Per usarlo non dovrete far altro che prelevare il succo di 1 limone, unirlo ad 1 cucchiaio d’acqua e usare la miscela su un panno o su una spugna morbida per lucidare sedie e tavoli in legno.

Questo rimedio vi permetterà anche di spargere un ottimo profumo!

Olio d’oliva

Veniamo adesso ad un ingrediente di cui non si finiscono mai di scoprire le molteplici proprietà e benefici!

L’olio d’oliva, appunto, oltre ad essere fantastico in cucina è anche tra i prodotti più amati nei rimedi naturali per le faccende domestiche.

Saprete bene, inoltre, che il legno ha bisogno di essere periodicamente nutrito, e cosa meglio del nostro amato olio?

Dovrete spargerlo su dell’ovatta o su un panno in cotone e passarlo sulle sedie e sui tavoli, poi lasciate agire in modo che il legno assorba quanto gli serve.

Successivamente passate un panno per asciugare ed ecco fatto!

Detergente naturale

Vediamo infine come fare un detergente naturale per i vostri elementi in legno!

Ingredienti

2 cucchiai di aceto di mele

1 cucchiaio di olio d’oliva

1/2 cucchiaino di sapone di Marsiglia

Se avete il panetto di sapone solido, tagliate la quantità richiesta in scaglie e in seguito scioglietele a bagnomaria, dopodiché unite tutti gli ingredienti insieme fino a formare un unico composto.

A questo punto vi consiglio di allungare mezzo bicchiere d’acqua, poi potete trasferire il tutto in un vaporizzatore o se preferite usarlo direttamente su un panno o su una spugna non abrasiva per lucidare il legno.

Ricordate sempre di risciacquare con un panno pulito e di controllare che non siano rimasti degli aloni.

Vedrete che le sedie e i tavoli saranno tornati super lucidi!

Avvertenze

Per non rischiare di macchiare o danneggiare irreversibilmente il legno, vi consiglio di prestare attenzione alle dosi indicate. Inoltre provare i rimedi prima in angoli non visibili.