In estate, soprattutto sulla spiaggia, le calzature d’eccellenza diventano gli infradito, ovvero delle ciabatte in plastica o in gomma che ci permettono di avere il piede quasi nudo in modo da camminare comodamente sulla sabbia.

Anche se comode e anche versatili perché vanno bene sotto qualsiasi outfit, spesso potrebbero creare fastidio ai piedi se indossate troppo a lungo.

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per non avere fastidio ai piedi quando indossate gli infradito.

Modelli di qualità

Innanzitutto, il primo accorgimento riguarda la scelta degli infradito, in quanto in commercio ce ne sono di vari tipi. Vi suggeriamo, infatti, di optare per modelli di qualità, ovvero fatti di materiali buoni che non sono dannosi per la salute della nostra pelle.

Inoltre, sarebbe bene prediligere modelli dotati di una soletta ergonomica e di una suola più rigida e alta che possa permettere alla pianta del piede di ammortizzare l’impatto con il terreno quando camminate.

Per fare la scelta giusta, dovrete provare a piegare la ciabatta in due e notare se si inarca molto: in caso positivo, sarebbe meglio scegliere un modello più rigido la cui struttura non si flette eccessivamente quando la piegate. In questo modo eviterete i dolori e i fastidi al tallone.

Borotalco

Innanzitutto, ricordiamo che dal momento che queste ciabatte sono fatte solitamente di gomma, tendono a trattenere l’umidità e a far sudare eccessivamente il piede, provocando così la formazione di vesciche e arrossamenti. Per questo, vi suggeriamo di ricorrere al borotalco, la polverina bianca usata solitamente per lenire la pelle arrossata dei bambini.

Vi basterà, quindi, mettere un po’ di borotalco sul separatore degli infradito in modo da ammorbidirlo e prevenire le irritazioni. Se volete, potete anche cospargere il borotalco su tutta la superficie della ciabatta in modo da assorbire l’umidità e il sudore e permetterci di camminare senza problemi.

Vi ricordiamo, inoltre, che il borotalco viene usato anche per togliere le macchie di sudore sui cuscini!

Cerotto

Un altro trucchetto consiste nell’utilizzare semplicemente un cerotto, come quelli che avete in casa nel vostro kit soccorso in caso di piccole ferite. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere un cerotto tra le due dita dei piedi, ovvero quelle ai lati del separatore degli infradito e il gioco è fatto!

Questo trucchetto aiuterà a prevenire la formazione delle vesciche e a renderle più comode.

Cura dei piedi

Inoltre, è importante avere una buona cura dei piedi in modo sia da ammorbidirli sia da evitare la formazione di funghi e batteri. Sarebbe bene, infatti, fare un pediluvio rinfrescante dopo aver indossato gli infradito per tante ore e di applicare creme per evitare la formazione di screpolature e vesciche.

Alternare le calzature

Per quanto siano versatili e “comode” le infradito sono una tipologia di ciabatte che potrebbero portare vari problemi ai vostri piedi. Poiché, infatti, non c’è un tacco, tutto il peso del corpo finisce sui talloni.

Inoltre, il piede per restare aggrappato agli infradito, assume una posizione cosiddetta “a tenaglia”, che con il tempo potrebbe comportare la formazione del noto dito a martello.

Per questo, vi suggeriamo di non indossarle troppo spesso e di alternare le infradito con altre tipologie di calzature, come sandali con fascette, scarpette da ginnastica e così via, in modo da non stressare troppo la muscolatura dei piedi e prevenire il rischio di contratture o dolori alla pianta del piede.

Dove camminare

Poiché, come già detto, gli infradito non sono proprio delle calzature comode per i nostri piedi, sarebbe bene evitare l’utilizzo di queste ciabatte in luoghi diversi dalla spiaggia, quali gli scogli, l’asfalto, ma anche le piscine pubbliche perché potreste contrarre la micosi.

Inoltre, ricordatevi di non correre mai con queste calzature perché non danno il supporto giusto durante questa tipologia di attività e potrebbero creare problemi posturali.

Puzza nelle calzature

Importante

Ricordiamo di attenersi alle indicazioni di produzione sulla pulizia e cura delle infradito. Consultare il medico in caso di problemi posturali o fastidi legati all’utilizzo di scarpe molto basse.