Avete appena aperto la porta del bagno e un cattivo odore ha invaso le vostre narici, facendovi venire la voglia di richiuderla subito. E poi che imbarazzo se ci sono gli ospiti!

Purtroppo, infatti, la puzza in questo ambiente sembra essere inevitabile in quanto deriva dall’ eccesso di umidità e di muffa e dalla puzza derivante dagli scarichi.

Ma da oggi mai più puzza in bagno! In che modo? Con i nostri rimedi naturali e casalinghi in grado di portare un buon profumo in questo ambiente!

Rotolo carta igienica

Il primo rimedio consiste semplicemente nell’usare un rotolo di carta igienica, il quale diventerà un profumatore fai da te.

Versate, quindi, alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite nel lato interno del rotolo della carta igienica dove è avvolta la carta e posizionatelo su una qualsiasi superficie del bagno o negli appositi portarotoli in stoffa appesi al muro: un profumo di fresco si diffonderà in tutto il bagno!

Circa le fragranze da usare, vi suggeriamo tea tree oil, la cannella, il limone, la lavanda e i chiodi di garofano, efficaci anche per purificare gli ambienti.

Petali di rosa

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo di petali di rosa, noti proprio per la loro capacità portare un profumo di fresco negli ambienti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è inserire in un barattolo petali di rosa essiccati, versare, poi, l’olio di oliva fino a ricoprire completamente i petali e riporre il barattolo sul davanzale esponendolo alla luce diretta del sole per circa 5 giorni.

A questo punto, non vi resta che filtrare l’olio, versarlo in un altro barattolo e inserire dei bastoncini di legno o di bamboo al suo interno. Infine, collocate il barattolo su una qualsiasi superficie del bagno e…che profumo!

Sale profumato

Il sale è uno di quegli ingredienti da dispensa noti per il suo potere assorbente. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per fare un assorbi-umidità profumato. Perché, quindi, non provarlo in bagno? Tutto ciò di cui avrete bisogno, quindi, è:

Sale q.b

q.b un vasetto di vetro

1 busta di plastica o un pezzo di stoffa

bucce di arance o limoni (o oli essenziali di vostra preferenza)

Versate una quantità di sale tale da riempire il vasetto in una padella per qualche minuto, dopodiché mettete il sale riscaldato nel vasetto di vetro. A questo punto, aggiungete pure le bucce di agrumi freschi quando il sale è ancora caldo e mescolate il tutto.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Infine, non vi resta che coprire il contenitore con un quadrato ritagliato dalla busta di plastica, richiudere il coperchio e lasciare riposare per qualche giorno. Infine, mettete il vasetto su una mensola o sui davanzali delle finestre e togliete il coperchio quando volete diffondere il buon odore e assorbire l’umidità responsabile della puzza!

N.B Vi ricordiamo, però, di cambiare il sale nel vasetto quando risulterà “bagnato” in modo da rendere il rimedio sempre efficace. Potete, quindi, sostituirlo o lasciarlo asciugare prima di riutilizzarlo.

Saponetta profumata

Dopo il sale e le bucce degli agrumi, come poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia, il quale è noto proprio per il suo odore inebriante! Vi basterà, quindi, sciogliere un panetto di sapone di Marsiglia a bagnomaria e aggiungere, poi, 6 gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

Poi, travasate il composto in stampi di silicone e fateli seccare per farli solidificare di nuovo. Una volta asciutti, estraete le saponette e posizionatele in bagno all’interno di una ciotolina: e che profumo!

Deodorante naturale fai da te

Infine, vediamo un rimedio da utilizzare all’occorrenza se volete sbarazzarvi della puzza in presenza magari di ospiti. Di cosa stiamo parlando? Del deodorante naturale fai da te!

Per prepararlo, quindi, dovrete versare 2 bicchieri d’acqua distillata, 2 cucchiai di vodka (o alcol), 5 gocce di olio essenziale agli agrumi, 5 di olio essenziale al limone, 5 di olio essenziale di menta in un flacone con spray e agitare il tutto per mescolare gli ingredienti.

A questo punto, vaporizzate il composto nel vostro bagno ogni volta che volete e… sarà un piacere aprire la porta del bagno!