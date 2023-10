Con l’arrivo delle prime giornate di pioggia, è facile ritrovarsi in casa un maggior accumulo di umidità.

Oltre ad essere visibile sui vetri su cui si forma la condensa, tende anche a rovinare muri, piastrelle e cabina doccia se non ridotta.

Per questo oggi vediamo insieme come non avere umidità in casa durante le giornate di pioggia usando questi rimedi!

Riso

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il riso, il quale è un ingrediente in grado di assorbire l’acqua in eccesso e, quindi, anche l’umidità.

Dovrete, quindi, semplicemente riempire delle ciotole o un sacchetto grande traspirante con il riso e posizionarlo, poi, nelle zone della casa dove notate maggiormente la formazione di umidità.

Se dopo qualche giorno notate che il riso avrà cambiato la sua consistenza diventando molle, allora vi suggeriamo di sostituirlo.

Bicarbonato

Come il riso, anche il bicarbonato è in grado di assorbire non solo l’umidità ma anche i cattivi odori. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato anche per scongiurare la formazione di muffa nei mobili.

Come già visto per il riso, vi basterà mettere il bicarbonato in alcune ciotole e posizionarle, poi, nei vari angoli della casa.

Ovviamente, vi suggeriamo di sostituire l’ingrediente ogni 3 o 4 giorni in modo che questo rimedio sia sempre efficace.

Sale

Se volete, poi, ridurre velocemente il tasso di umidità in casa durante le giornate di pioggia, allora vi proponiamo un ingrediente da dispensa super utile in questi casi: il sale.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi ricordiamo, infatti, che le sue proprietà assorbenti fanno sì che possa essere utilizzato per realizzare un deumidificatore fai da te che vedremo tra poco!

In questo caso, però, lo utilizzeremo versandolo in una ciotola grande o in una bacinella e mettendola nelle stanze dove c’è più umidità.

Quando il sale sarà diventato liquido, cambiatelo con del sale nuovo.

Amido di mais

Un altro ingrediente molto efficace è l’amido di mais, il quale viene utilizzato anche per togliere l’umidità dalle scarpe e dagli stivaletti quando si impregnano d’acqua nelle giornate piovose.

Il procedimento è sempre lo stesso, in quanto dovrete riempire delle ciotole con questo ingrediente e metterle nei vari punti della casa.

Borotalco

Forse vi sembrerà un rimedio alquanto strambo, eppure sembra funzionare. Stiamo parlando del borotalco, usato comunemente proprio per lenire la pelle e per asciugarla quando è umida.

Per usarlo in casa, quindi, dovrete versarlo in alcune ciotole e metterle, poi, sui mobili, sulle mensole o dove volete.

In particolare, potete usare questo rimedio soprattutto in bagno in modo da assorbire anche eventuali cattivi odori!

Deumidificatore fai da te

A questo punto, passiamo a un ultimo trucchetto già anticipato prima: il deumidificatore fai da te!

Tutto ciò di cui avrete bisogno, quindi, sarà:

1 barattolo di vetro

Sale grosso q.b.

1 bustina di tè

1 cucchiaino di olio essenziale

Iniziate con il riempire il barattolo con il sale grosso, dopodiché aggiungete il contenuto della bustina di tè e le gocce di olio essenziale della fragranza che più preferite.

A questo punto, richiudete il barattolo e lasciate così per una notte intera.

Il giorno dopo, aprite il coperchio e mettete il barattolo nei punti della casa maggiormente soggetti alla formazione di umidità.

Altri trucchetti per evitare l’eccesso di umidità

Finora abbiamo visto come ridurre il tasso di umidità attraverso degli ingredienti casalinghi e naturali. Ma se volessimo, invece, seguire degli accorgimenti? Vediamoli insieme!

Innanzitutto, vi suggeriamo di avere una buona ventilazione in casa, usando magari un termoventilatore in grado di assorbire l’umidità.

Inoltre, ricordatevi di tenere asciutti gli ambienti interni, evitando di lasciare umide alcune superfici come i pavimenti o le finestre.

Infine, l’ideale sarebbe quello di evitare, durante queste giornate di pioggia, di svolgere attività come cucinare per troppo tempo o far asciugare i vestiti all’interno.

Queste, infatti, potrebbero aumentare ulteriormente il tasso di umidità in casa.