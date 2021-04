Le scarpe tendono ad accumulare facilmente cattivi odori dovuti al sudore, all’umidità e al “chiuso”.

L’umidità, in particolare, è il terreno fertile per la proliferazione dei batteri, dei funghi e delle muffe che potrebbero, poi, attaccare i nostri piedi.

Per questo, bisogna eliminare l’umidità dalle nostre scarpe non solo per averle più profumate ma anche per proteggere i nostri piedi.

Bicarbonato

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare il tanto amato bicarbonato di sodio. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antisettiche, infatti, è molto utile pulire ed igienizzare.

Per eliminare l’umidità e il cattivo odore delle scarpe, vi basta distribuire un po’ di bicarbonato all’interno delle scarpe. In linea generale, vi consigliamo di versare circa 2 cucchiai.

A questo punto, non vi resta che lasciar riposare la polvere di bicarbonato per tutta la notte. Con uno spazzolino che non utilizzate potete rimuovere il prodotto in eccesso.

Se non volete solo limitarvi a neutralizzare i cattivi odori dalle vostre scarpe, ma volete anche profumarle, potete anche aggiungere alcune gocce di oli essenziali che più preferite.

Video trucchetti

Per aiutarvi nell’utilizzo di questi trucchetti, ecco un video con alcuni dei procedimenti per profumare naturalmente le scarpe.

Carbone vegetale

Anche il carbone vegetale è un’opzione molto valida in questi casi.

Questo ingrediente, infatti, risulta molto efficace perché è in grado di assorbire l’umidità e gli odori forti, quali quelli di muffa.

Vi basterà, quindi, mettere un po’ di polvere di carbone vegetale nelle vostre scarpe e noterete subito che la puzza di sudore e di umidità sarà totalmente filtrata.

Spray fai da te

Un altro metodo per eliminare la puzza dalle scarpe consiste nel preparare uno spray fai da te.

Per la preparazione di questo spray, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

Iniziate, quindi, ad aggiungere il bicarbonato nell’acqua distillata e mescolate fino a quando non si sarà completamente sciolto.

A parte, aggiungete gli oli essenziali nell’alcol e mescolate bene fino a far solubilizzare gli oli.

Unite le due soluzioni così ottenute e versate il tutto in un flacone spray. Agitatelo energicamente prima dell’uso e vaporizzate un po’ della miscela all’interno delle scarpe.

Lasciatele asciugare per qualche minuto e siete pronte per indossarle di nuovo più profumate e igienizzate che mai!

Gli oli essenziali proposti hanno una funzione antibatterica, antisettica e antimicotica in grado di eliminare il cattivo odore e prevenire la formazione di funghi e batteri.

Bucce di agrumi

Anche le bucce di agrumi sono un’alternativa naturale molto utile per deodorare le scarpe.

Tutto ciò che dovrete fare è inserire alcune bucce di arancia o bucce di limone nelle scarpe e lasciare che la loro azione profumante e antibatterica agisca per tutta la notte.

Carta di giornale

Anche se vi può sembrare assurdo, anche la carta di giornale può essere utilizzata per assorbire l’umidità e i cattivi odori dalle vostre scarpe.

Prendete, quindi, un foglio di giornale, appallottolatelo e mettetelo all’interno della scarpa per tutta la notte. Se lo preferite, potete anche lasciare il foglio per tutto il tempo in cui non indossate le scarpe.

Vi consigliamo, però, di cambiare carta spesso, soprattutto quando risulta molto impregnata di umidità.

Chicchi di riso

I chicchi di riso sono un vecchio trucco per assorbire l’umidità e per prevenire lo sviluppo di muffa. Inoltre, aiutano a proteggere le scarpe dai cattivi odori.

Tutto ciò che dovete fare è riempire l’interno della scarpa con una manciata di riso.

Erbe profumanti

Per mantenere profumate le vostre scarpe, potete anche utilizzare erbe profumanti, quali fiori di lavanda, chiodi di garofano, rosmarino, menta, salvia e timo.

In particolare, il timo ha proprietà antibatteriche ed antisettiche che lo rendono un buon disinfettante oltre ad essere molto profumato.

Prendete una manciata di queste erbe a vostro piacere e distribuitele all’interno delle vostre scarpe: saranno subito libere dai cattivi odori!