Come non far tornare subito la Polvere in casa? Ecco i 2 Ingredienti che ti serviranno

Quante volte vorremmo trovare un metodo definitivo per non avere mai più la polvere in casa?

Ci sono dei periodi dove questa si accumula con una velocità tale da costringerci a stare sempre pronti ogni giorno per toglierla a fondo.

Una soluzione assoluta non esiste; tuttavia si possono usare dei prodotti naturali che ne rallentano la comparsa. Vediamo insieme i 2 ingredienti per non far tornare la polvere!

Occorrente

Non possiamo pensare di iniziare a preparare lo spray per evitare la polvere senza prendere l’occorrente necessario!

C’è bisogno di pochissimi elementi, scopriamoli subito per preparare velocemente la soluzione!

Nel dettaglio:

4 cucchiai d’olio d’oliva

2 cucchiai di succo di limone

1 flacone spray

Visto? Basta pochissimo per avere la casa lucida, pulita e senza traccia di polvere!

L’olio d’oliva, infatti, crea una patina sottile che fa scivolare la polvere, evitandone l’accumulo immediato; per questi viene usato molto spesso nei rimedi naturali per lucidare e tenere vivo anche e soprattutto i mobili in legno.

Per quanto riguarda il limone, invece, sarà fantastico per togliere eventuali macchie, aloni e per lasciare un buon profumo sulle superfici!

N.B. Nel caso in cui vogliate intensificare il profumo, potete aggiungere 3 gocce di olio essenziale alla miscela.

Procedimento e modalità d’uso

Il procedimento per fare il nostro spray contro la polvere è molto semplice, ve lo spiego subito!

Innanzitutto dovete filtrare benissimo il succo di limone, per fare in modo che non vi siano pezzetti di polpa né piccoli semi.

Una volta ottenuto il succo, unitelo all’olio e mescolate energicamente, poi trasferite nel flacone ed ecco che è pronto!

Vaporizzate sui mobili da spolverare e passate direttamente un panno in cotone oppure, meglio ancora, un panno in lana che aiuta a mantenere l’effetto lucido.

Le vostre superfici non saranno mai state così brillanti!

Altri metodi contro la polvere

Non solo olio d’oliva e limone, ma per evitare la polvere in casa ci sono altri metodi che forse non conoscete ancora.

Oltre ad essere ottimi perché naturali, questi trucchetti risultano anche molto economici, dunque non possiamo fare a meno di scoprirli insieme!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, proprio come l’olio d’oliva, crea una patina che non fa attaccare subito la polvere.

Inoltre, possiede un profumo inebriante, cosa che potreste trovare molto interessate, soprattutto se volete evitare l’utilizzo degli oli essenziali.

Quello che dovrete fare per usare il sapone di Marsiglia è sciogliere 3 cucchiai di prodotto in scaglie a bagnomaria e unirlo con circa 400 ml d’acqua.

Versate sempre tutto in un flacone spray e poi vaporizzate sulle superfici interessate.

Aceto di mele

L’aceto, in linea generale, è sempre ottimo per gestire la polvere in casa, ma perché parliamo specificamente di quello di mele?

Il colore di questa tipologia precisa serve anche a ravvivare il colore dei mobili, soprattutto se sono in legno scuro!

Tuttavia potete prediligere anche quello di vino bianco, l’aceto d’alcol e così via.

Riempite 3 parti di un vaporizzatore con l’aceto e quarta parte con acqua; usatelo sui mobili passando semplicemente un panno in cotone e vi potrete rendere conto subito del risultato!

Bicarbonato di sodio

Non manca d’essere d’aiuto, anche in questo caso, il bicarbonato di sodio!

Sono tanti i vantaggi e le virtù di questo prodotto per tutta la casa e in lavatrice, quindi sarebbe davvero un peccato non menzionarlo nel caso della polvere.

Tutto quello che dovrete fare è riempire un flacone spray con 500 ml d’acqua e 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato.

Agitate energicamente prima di usarlo e addio polvere!

Avvertenze

Provate tutti i rimedi riportati prima in angoli non visibili, così da assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.