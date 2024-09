Come non fare appallottolare le lenzuola in lavatrice?

Capita spesso di lavare le proprie lenzuola in lavatrice e ritirarle, poi, tutte appallottolate e aggrovigliate a fine lavaggio. Il problema delle lenzuola e dei panni che si annodano tra di loro in un groviglio inestricabile è, purtroppo, molto comune.

Tutte noi siamo solite lavare le lenzuola in lavatrice in modo da procedere con un lavaggio profondo in grado di rimuovere tutte le macchie e di rendere la nostra biancheria da letto fresca e pulita. Ovviamente non si tratta di un problema grave, ma poi può essere davvero una seccatura vederli così raggrinziti! Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come non far appallottolare le lenzuola durante il lavaggio in lavatrice con questi trucchetti!

Lava le lenzuola da sole

Sebbene tendiamo a lavare le nostre lenzuola con altri capi, sarebbe bene separarle da capi di tessuto diverso, in modo da utilizzare il programma giusto senza il rischio di ritrovarci grinze a causa della temperatura sbagliata o del programma troppo aggressivo.

Vi consigliamo, quindi, di leggere bene le etichette presenti all’interno dei capi, prima di riporli in lavatrice, e di dividere i capi per tessuto. In generale, affidatevi alla regola: le lenzuola con le lenzuola, le magliette con le magliette e così via…

Metodo del Nodo

Forse vi sembrerà troppo bello per essere vero, eppure questo metodo è davvero molto efficace in quanto vi permetterà di non avere lenzuola appallottolate in lavatrice. In che modo? Semplice, facendo semplicemente un nodo al centro delle vostre lenzuola. In questo modo, noterete che non si attorciglieranno più con gli altri tessuti e non dovrete faticare per “sciogliere” le vostre lenzuola appallottolate a fine lavaggio!

Il giusto carico

Non solo è importante dividere i capi per tessuto, ma anche limitare il carico di capi da lavare. Spesso, infatti, tendiamo a riempire il cestello della lavatrice ignorando che i capi ammassati l’uno sull’altro non hanno lo spazio materiale per distendersi e, quindi, tendono ad appallottolarsi.

Come se non bastasse, poi, un cestello troppo carico potrebbe compromettere anche il lavaggio dei vostri capi perché il detersivo non “raggiunge” tutti i capi e non viene garantito nemmeno il giusto risciacquo. Perciò, mettete nel cestello solo una coppia di lenzuola così da poterle ben distendere.

Scegliere la temperatura giusta

Un altro trucchetto per evitare di ritrovarsi con delle stropicciature sulle proprie lenzuola consiste nell’ evitare temperature di lavaggio molto alte, in quanto il calore forte tende a formare maggiormente le grinze e a rendere le vostre lenzuola poco morbide.

L’ideale, quindi, è rispettare le giuste temperature, affidandovi alle modalità di lavaggio indicate sulle etichette.

Quantità di detersivo

Capita a tutte noi di essere prese dalla voglia di ottenere un bucato super profumato e di utilizzare, quindi, una quantità di detersivo eccessiva.

In realtà, questa è un’abitudine sbagliata in quanto non solo non profumiamo i nostri capi maggiormente, ma tendiamo anche a renderli duri (oltre che a rovinarli).

Perciò, ricordate sempre di utilizzare la giusta quantità di detersivo, per far sì che non rimangano tracce sulle lenzuola che potrebbero raggrinzirle. Inoltre, vi consigliamo di ricorrere a detersivi naturali, come il sapone di Marsiglia, il quale è una manna dal cielo per ottenere un bucato pulito, fresco e profumato!

Ammorbidente sì o no?

Allo stesso modo, dovete anche dosare la quantità di ammorbidente, il cui scopo è quello di rendere super morbidi e profumati i nostri capi. Ma anche in questo caso, un abuso nelle quantità potrebbe provocare l’effetto opposto e rendere le vostre lenzuola ruvide e piene di grinze.

Pertanto, vi consigliamo di utilizzare un ammorbidente tutto naturale, in modo da ovviare questi problemi. Quelli naturali, infatti, possiedono una composizione più leggera, fortemente raccomandata per tessuti delicati come quello delle lenzuola!

Preparatelo in casa mischiando:

150 grammi di acido citrico ,

, 1 litro d’acqua

10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta (io vi consiglio quello alla lavanda).

Riempite la vaschetta dell’ammorbidente con questo prodotto quando effettuate il lavaggio ed ecco fatto! Questo ingrediente, infatti, agisce come un ammorbidente naturale e aiuterà a distendere le vostre lenzuola!

Suddividete i capi

Centrifuga

La centrifuga è la parte della lavatrice che ci pone sempre vari dubbi: aumentare o diminuire i giri? È bene impostarla per questo tipo di lavaggio o no? Beh, ogni tessuto vuole la sua centrifuga e ci sono capi che non la richiedono proprio, per chiarire ogni perplessità è sempre consigliabile consultare le etichette di lavaggio.

Ad ogni modo, nel caso delle lenzuola, dovrete ridurre al minimo possibile i giri in modo da smaltire sicuramente l’acqua, ma anche non strizzarle troppo.

Se da una parte, però, può risultare comoda, d’altra parte tende a “stressare” troppo le lenzuola, dal momento che le scuote e le appallottola. Perciò, vi consigliamo di evitare la centrifuga, oppure di diminuire i giri, accertandosi sempre di non superare i 600 giri.