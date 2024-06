Come non farsi pungere dalle zanzare con rimedi da usare in casa

Se c’è una cosa che non sopporto dell’estate sono le zanzare, non solo perché interrompono le nostre serate all’aperto con il loro fastidioso ronzio, ma anche per i pruriti insopportabili causati dalle loro punture.

Anni fa mi sarei rivolta direttamente agli spray chimici, ma ho imparato che ci sono metodi più naturali e altrettanto efficaci per tenerle a distanza. E voglio condividere con voi questi stratagemmi che mi hanno aiutate durante le mie serate estive.

Mettere in balcone delle piante anti-zanzare

Una delle mie prime scoperte è stata che alcune piante funzionano come un naturale repellente per zanzare grazie al loro odore.

A casa mia, ho allestito dei vasi con citronella, lavanda, basilico e geranio. Ognuna di queste piante emana profumi che, seppur piacevoli per noi, sono fastidiosi per le zanzare e le tengono alla larga.

Sono piante che troverete tranquillamente in qualsiasi vivaio. Però c’è da fare una piccola precisazione. Se le tenete con i sottovasi, evitate assolutamente i ristagni d’acqua: svuotateli dopo ogni innaffiatura. Questo perché nell‘acqua che resta nel sottovaso le zanzare depongono le loro uova e questo consiglio vale per tutte le piante che avete in balcone.

Accendi una ciotola con del caffè

Il trucco di cui ora vi parlerò mi sembrava tempo fa non efficace. Poi ho scoperto che veniva utilizzato anche dai catering, sia alle cerimonie che nei villaggi turistici e non solo per le zanzare, ma anche per le mosche e per le vespe!

Avreste mai detto che qualcosa di così quotidiano può essere trasformato in un efficace repellente per zanzare? Io no, fino a quando non l’ho provato.

Bastano pochi passaggi: prendete del caffè in polvere, ponetelo in una ciotolina resistente al calore e coperta da carta stagnola, poi accendete la polvere di caffè con un fiammifero.

Mentre brucia, il caffè produce un fumo che tiene lontane le zanzare. Attenzione però a farlo in spazi aperti o in balcone per evitare di riempire la casa di fumo.

Spruzza un’acqua al basilico

Un altro rimedio che amo per la sua semplicità e efficacia è l’acqua al basilico. Fare questa soluzione è facilissimo e richiede soltanto tre cose: acqua, foglie di basilico e una bottiglia con spruzzino.

Fate bollire l’acqua, poi aggiungete le foglie di basilico e lasciatele in infusione finché l’acqua non si raffredda. Filtrate il liquido e trasferitelo in una bottiglia con spruzzino. Credo che questo spray naturale sia molto versatile nelle serate all’aperto: un paio di spruzzi intorno a me e le zanzare non si avvicinano. Poi l’odore del basilico è piacevolissimo… non trovate?

Perché le zanzare pungono sempre te?

Ti sei mai fermato a pensare perché alcune persone sembrano attrarre le zanzare più di altre?

La risposta sembra di tipo scientifico e riguarda vari fattori come l’anidride carbonica che esaliamo, il calore del nostro corpo, il gruppo sanguigno e persino la quantità di sudore che produciamo.

Questi elementi fanno di noi bersagli più o meno appetibili per queste fastidiose creature. Conoscendo questi fattori, possiamo agire in modo da ridurre il nostro “appello” per le zanzare, ad esempio, usando questi rimedi naturali per crearci una piccola protezione.