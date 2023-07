È estate, siete sul terrazzo o sul balcone insieme ai vostri familiari o ai vostri amici e iniziate a grattarvi a causa delle punture di zanzara mentre tutti i presenti sembrano non avere alcun problema con questi insetti.

A quel punto, viene da chiederci il perché “dell’accanimento” delle zanzare nei nostri confronti.

Se vi siete, quindi, spesso domandate “perché pungono proprio me”, è ora di vedere insieme alcune motivazioni che potrebbero spiegarcelo!

Gruppo sanguigno

Una possibile spiegazione per cui le zanzare tendono a pungere proprio voi potrebbe essere il gruppo sanguigno. Alcuni studi scientifici, infatti, hanno dimostrato che le zanzare tendono a preferire il sangue del gruppo 0 rispetto ad altri gruppi sanguigni.

La nostra pelle, quindi, secernerebbe un segnale chimico che indica il nostro gruppo sanguigno e permette alle zanzare di fiondarsi subito sul loro gruppo sanguigno preferito!

L’odore del corpo

Ci sono degli odori che attirano fortemente le zanzare, tra cui il sudore e il diossido di carbonio che si produce quando respiriamo. La motivazione per cui le persone in sovrappeso, infatti, risultano essere quelle più “appetitose” per le zanzare è perché hanno uno scambio di ossigeno e anidride carbonica maggiore.

Inoltre, potreste essere le “vittime” preferite dalle zanzare anche se siete sportive, in quanto le zanzare riescono a sentire anche l’odore dell’acido lattico che si forma nei muscoli dopo l’attività fisica.

Temperatura corporea

Anche la temperatura corporea assume un ruolo importante nell’attirare le zanzare, in quanto sembra proprio che questi insetti siano attratti dalle persone con una temperatura corporea più alta.

Pertanto, se siete incinte o se avete appena finito di fare sport, le punture di zanzara potrebbero spiegarsi tenendo conto dell’aumento della temperatura corporea.

Cibo mangiato

L’odore della nostra pelle dipende molto da quello che mangiamo e beviamo. Perciò, anche ciò che abbiamo ingerito per cena potrebbe spiegare il perché delle punture di zanzare.

Le zanzare, infatti, trovano poco invitante l’odore della nostra pelle che si produce dopo aver mangiato alimenti con elevate concentrazione di vitamine del gruppo B e di vitamina C. In particolar modo, starebbero lontane dalle persone che hanno mangiato l’aglio, che è un prodotto che funge da repellente anche per blatte e scarafaggi!

Al contrario, invece, la nostra pelle diventa appetitosa per le zanzare dopo aver bevuto alcol, e in particolar modo la birra, la quale tende a modificare gli odori che emaniamo. Infine, ricordatevi che anche un eccessivo quantitativo di colesterolo potrebbe richiamare l’attenzione delle zanzare!

Batteri della pelle

Un altro motivo per cui diventiamo le “prede preferite” delle zanzare è la presenza dei batteri sulla nostra pelle che solitamente si concentrano sui piedi e sulle caviglie. Questo, infatti, spiegherebbe anche il perché le zanzare tendono a pungerci sulle estremità.

È consigliabile, quindi, lavare spesso queste zone del corpo in modo da non far accumulare batteri. A tal proposito, vi suggeriamo anche un pediluvio rinfrescante!

Vestiti

Per quanto vi possa sembrare strano, eppure le zanzare, come tutti gli altri insetti sono attratte dai colori. In particolar modo, le zanzare amano i colori scuri, quali il nero, il grigio, il blu e il rosso.

Pertanto, vi suggeriamo di indossare indumenti dai colori chiari, come il bianco, il verde, il giallo in modo da tenerle lontane.

Come tenerle lontane

Finora abbiamo visto le ragioni per cui le zanzare sembrano scegliere proprio te per le loro punture. Ora, invece, vediamo insieme come realizzare un repellente naturale fai da te! Munitevi, quindi, di:

30 gocce di olio essenziale di basilico

10 gocce di olio essenziale di lavanda

90 ml di acqua distillata

20 ml di alcol etilico

Non dovrete fare altro che versare tutti gli ingredienti in un flacone spray, agitarlo bene e spruzzare la miscela così ottenuta sul vostro corpo: addio zanzare!

E se volete conoscere altri trucchetti per tenere lontane le zanzare, ecco un video pensato per voi!

N.B Vi consigliamo di fare sempre prima una prova su una piccola parte del vostro corpo per accertarvi che non vi provochi prurito o reazioni allergiche.