Il trucco del Catering per non avere Zanzare Vespe e Mosche quando sei in Balcone

Peccato che, proprio in questo periodo, zanzare e mosche siano molto più comuni e possano rovinare il nostro evento all’esterno organizzato con tanta cura!

In realtà, esiste un metodo semplicissimo per tenerli lontani, talmente efficace da essere utilizzato spesso anche dai servizi di catering che organizzano cerimonie all’aria aperta. Vediamo in cosa consiste questo rimedio soprannominato proprio Trucco del Catering o anche trucco del caffè bruciato.

Di cosa hai bisogno

Innanzitutto, non pensare che dovrai andare a comprare chissà cosa per utilizzare questo trucchetto. Il suo punto forte è che servono poche e semplici cose che spesso abbiamo già pronte in casa.

caffè in chicchi (facoltativo)

caffè macinato

un piatto

un accendino

carta alluminio

Cosa devi fare

Una volta che ti sei procurato l’occorrente, vediamo cosa fare per mettere in pratica questo trucchetto.

Innanzitutto, trova un posto laterale, non troppo vicino a sedute o tavoli in modo che l’odore del caffè non sia eccessivamente forte per te o per i tuoi ospiti.

Poi, rivesti il piatto in carta alluminio così non si rovinerà. Metti sul piatto 6-7 chicchi di caffè e ricoprilo con del caffè macinato. Con l’accendino, e facendo molta attenzione, avvicina la fiamma al caffè: questo si accenderà e inizierà a bruciare lentamente come se fosse uno zampirone.

Di solito, la durata della combustione è di qualche ora ma, con ogni probabilità, dovrai accendere il caffè più volte in quanto, purtroppo, tende a spegnersi con facilità.

Gli effetti

L’odore sprigionato dal caffè bruciato è un vero e proprio repellente per le zanzare e funziona anche con altri insetti, tra cui le fastidiose mosche e le vespe. Di conseguenza, per almeno qualche ora, la tua terrazza o il tuo giardino saranno liberi da questi sgraditi ospiti.

Inoltre, l’odore di caffè ottenuto in questo modo non è eccessivamente intenso e può anche essere un odore piacevole che inonda i tuoi spazi all’aperto.

N.B: se i tuoi spazi aperti sono molto grandi, metti più piattini con del caffè bruciato in diversi punti così da ottenere un effetto maggiore e più esteso.

E se non avessi il caffè in chicchi?

Se hai organizzato il tuo evento in terrazza o in giardino all’ultimo minuto, non hai in casa il caffè in chicchi e non hai tempo per andare ad acquistarlo, niente paura!

In questi casi, realizza un classico caffè in moka utilizzando il solo caffè macinato. Poi. diluisci il caffè realizzato in circa 500 ml d’acqua e metti il composto in una bottiglia spray.

A questo punto, spruzza il composto negli angoli del giardino più umidi, lì dove le zanzare tendono a concentrarsi, o negli angoli del balcone o terrazzo.

Fai attenzione, però! Il caffè liquido potrebbe macchiare le mattonelle se lo utilizzi in un punto pavimentato. In questi casi, spruzza il composto su un po’ di carta assorbente che, per almeno qualche ora, sprigionerà l’odore così da tener lontane zanzare e mosche.