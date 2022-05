In una zona come la cucina la pulizia e l’ordine sembrano non essere mai abbastanza per tutta la cura che necessita!

Ci sono giorni in cui ci si dedica agli elettrodomestici come il frigorifero, altri alle piastrelle, altri ancora ai mobili e così via.

Arrivano poi i momenti dove è necessario ripulire gli elementi più delicati come la vetrinetta o le ante in legno che adornano la nostra cucina rendendola bellissima.

Oggi ci occuperemo proprio delle ante in legno scoprendo dei rimedi che possano nutrirle e lucidarle in poco tempo con ingredienti naturali!

Olio d’oliva

Come potrei non mettere l’olio d’oliva tra i primissimi rimedi per nutrire e lucidare le ante in legno?

Chiunque ama i rimedi naturali sa bene il suo utilizzo non si limita solo in cucina, ma si estende anche a varie faccende domestiche!

Con il legno, inoltre, dà il meglio di sé ed è per questo che potrà diventare il vostro migliore alleato!

Tutto quello che dovrete fare è spargere un po’ d’olio d’oliva su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e passarlo sulle ante.

Lasciate agire per un po’ di in modo che il legno possa assorbire la quantità di olio necessaria e dopo andate a togliere l’eccesso con un panno in lana pulito.

Aceto di mele

Tra i rimedi infallibili per nutrire e lucidare il legno non può di certo mancare l’aceto di mele!

Si consiglia in particolare questo tipo d’aceto perché riesce anche a ravvivare il colore naturale del legno rendendolo più splendente!

Tutto quello che dovrete fare è inumidire un panno in microfibra con acqua tiepida e versare sopra dell’aceto di mele.

Successivamente passate il tutto sulle ante in legno e risciacquate in modo da non lasciare aloni.

Succo di limone

Un altro metodo molto indicato per il legno è il succo di limone!

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un ingrediente che riesce lucidare e ravvivare il legno in poco tempo e vi dirò subito in che modo!

Bisognerà soltanto premere e filtrare la quantità di succo di limone necessaria, poi immergere dentro un panno umido e passarla sulle ante.

Asciugate passando un panno in lana ed ecco fatto!

Trucchetto della Nonna

Ora vediamo insieme un trucchetto della Nonna che servirà non solo a lucidare, ma anche a pulire il legno rendendolo come nuovo!

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

Acqua q.b.

Unite insieme gli ingredienti amalgamandoli per bene e aggiungendo dell’acqua se vedete che il composto è troppo denso.

Successivamente prendete una spugna morbida, inumiditela e immergetela nel composto che avete creato.

Passatela delicatamente su tutte le ante facendo una maggiore pressione in caso di macchie e di sporco ostinato.

Risciacquate più volte con un panno in microfibra e godetevi l’ottimo risultato!

N.B. Nel caso in cui abbiate il panetto di sapone di Marsiglia, tagliate le scaglie sottili o grattugiate la quantità richiesta per rendere il composto quanto più omogeneo possibile.

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare il legno, consigliamo di provare i rimedi prima in angoli nascosti.