Sebbene nei tempi moderni si prediligono le sedie in stoffa o pelle in casa, c’è da dire che quelle in legno sono immancabili!

Queste, infatti, sono intramontabili e si scelgono se si vuole dare un tocco di calore e di classe all’ambiente.

Tuttavia col tempo può succedere che diventano usurate o vecchie, facendoci venire il desiderio di renderle come nuove e di ripristinare la lucentezza del legno.

A tal proposito oggi vedremo insieme dei un trucchetto che nutre, lucida e rende il legno come fosse nuovo!

Scopriamo il rimedio per ringiovanire le sedie il legno che sono un po’ vecchie e datate dal tempo!

Ingredienti

Per dare il via a questo metodo, bisogna anzitutto vedere quali sono gli ingredienti necessari! Vi assicuro che sono prodotti di facilissima reperibilità e che molto probabilmente avete già in casa!

Nel dettaglio vi serviranno:

Mezzo bicchiere di aceto di mele

Mezzo bicchiere di olio d’oliva

5 gocce di olio essenziale (facoltativo)

Ecco fatto, questi sono gli elementi di cui dovrete disporre se volete fa tornare le sedie in legno super lucide e belle!

L’aceto di mele non solo ha una grande capacità sgrassante che potrà togliere anche delle macchie ostinate, ma è indicato per rendere il legno molto vivo e brillante.

Rispetto all’olio d’oliva invece ormai ha delle proprietà che non si riducono solo al suo uso in cucina, ma è stato scoperto come possa essere d’aiuto anche per tante faccende domestiche.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

In riferimento al legno, l’olio riesce a nutrire e a mandare via eventuali graffi che si sono formati col passare del tempo.

L’olio essenziale, infine, è facoltativo e serve a conferire un tocco di profumo alle vostre sedie, per cui potete scegliere quello che preferite.

Naturalmente le quantità sono indicative, potete aumentare o diminuire le dosi in base alla quantità di legno da trattare.

Procedimento

Se reperire gli ingredienti è stato semplice, il procedimento lo sarà ancor di più!

Non dovrete far altro che mescolare tutti e due gli ingredienti insieme in un unico bicchiere fino a farli diventare una miscela omogenea.

Per usarla, potete immergere un panno in microfibra inumidito e strizzato nella soluzione e passarlo su tutte le sedie o sulle zone più interessate.

In alternativa, per chi è più esperto, potete usare il pennellino apposito per il legno, ricordando che dev’essere sempre dalle setole morbide altrimenti potreste graffiare le sedie.

Una volta che avete steso il prodotto sul legno, fatelo agire per diverse ore, in modo che possa assorbire le proprietà necessarie. Trascorsa qualche ora, andate ad asciugare l’eccesso.

Ecco che le vostre sedie saranno tornate come nuove!

Video Spray fatto in Casa per il legno

Ma i metodi per lucidare il Legno e le sedie non finiscono di certo qui! Avete mai provato lo Spray per il Legno fatto in casa? Ecco un video del procedimento:

In alternativa

Il trucchetto appena spiegato è davvero molto efficace, ma possiamo vedere anche un’alternativa con due ingredienti che fanno sempre parte dei rimedi naturali!

Si tratta del bicarbonato di sodio e del sapone di Marsiglia, questi insieme si prestano benissimo sul legno, pulendolo e rendendolo lucido.

Potete usarlo non solo per le sedie, ma anche per tutti gli altri elementi in legno che possedete.

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è mescolare insieme 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia.

Se il composto è eccessivamente denso, potete aggiungere un po’ d’acqua a filo e vedrete che diventerà spumoso e omogeneo.

Usatelo su una spugna morbida o su un panno in microfibra e dopo risciacquate per bene, il risultato vi sorprenderà!

Avvertenze

Il legno è molto delicato, per cui vi consiglio di provare i rimedi descritti prima in un angolo nascosto delle sedie in modo da verificarne l’efficacia.