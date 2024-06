L’estate è la stagione preferita di molti, per il mare, le vacanze e le bellissime giornate di sole, ma può rappresentare anche una sfida in termini di gestione della casa.

Infatti il caldo non aiuta per niente quando si tratta di formazione di cattivi odori, che attirano gli insetti soprattutto in cucina. Inoltre, la semplice presenza di cibi può essere un richiamo per gli insetti, che tendono a proliferare durante i mesi estivi.

Quindi cosa fare per evitarlo? La buona notizia è che basta fare attenzione a poche cose per prevenire la spiacevole formazione di insetti in casa e il gioco è fatto. Vediamo insieme come fare.

Mantenere la dispensa pulita e ordinata

La prima cosa da fare è mantenere la dispensa pulita e ordinata, assicurandovi che il cibo non fuoriesca andando a sporcare gli scaffali. Questo potete farlo in due modi.

Contenitori ermetici

Il modo migliore è procurarsi dei contenitori ermetici, efficaci nell’impedire agli odori e al cibo di fuoriuscire e agli insetti di entrare.

Svuotate i pacchi di pasta o di altri alimenti e riversatene il contenuto in contenitori ermetici, etichettateli e non dimenticate di segnare la data di scadenza per non rischiare di mangiare cibo scaduto.

Questi contenitori non solo sono in grado di conservare meglio gli alimenti, ma impediscono l’accesso agli insetti, che hanno invece via libera con scatole o sacchetti chiusi male o danneggiati.

Pulizia regolare

Una pulizia regolare si rivela indispensabile per evitare che gli insetti gironzolino nei vostri mobili. Quello che vi consiglio è di inziare a pulire con il solito detergente che utilizzate. A me piace molto il sapone di Marsiglia, per le sue proprieà sgrassanti e il profumo fresco.

Dopodiché, mettete su un panno o uno straccio qualche goccia di aceto bianco e passatelo all’interno dei mobili: con questo metodo, gli insetti staranno davvero alla larga.

Come tocco finale per tenere lontane le farfalline, utilizzate foglie di alloro e chiodi di garofano. Vi basta lasciare qualche fogliolina sparsa nella dispensa o qualche chiodino in un piccolo recipiente e sarà fatta.

Gestire la pattumiera

La pattumiera è la peggiore fonte di attrazione degli insetti, per questo ha bisogno di una prticolare attenzione, soprattutto quando fa caldo.

La prima cosa da fare con l’arrivo dell’estate è lavare tutti i cestini, in particolare quello dell’umido, per eliminare la presenza di cattivi odori o residui di cibo.

Se volete saperne di più su come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera cliccate qui. I metodi che potete usare sono davvero numerosi e tutti naturali, come l’utilizzo di bicarbonato, cannella, caffè, sale… C’è l’imbarazzo della scelta.

Conservare correttamente i cibi freschi

Anche i cibi freschi possono attrarre gli insetti, soprattutto quando restano in giro per qualche giorno. Per questo è fondamentale isolarli, sia per preservarli che per evitare che gli odori attirino gli insetti.

Ancora una volta, in questo caso, ci vengono in aiuto i contenitori ermetici, sia per il pane e prodotti da forno che per i cibi che vanno in frigorifero.

Dopo aver fatto una bella pulita al frigo, per eliminare ogni residuo di cibo e il conseguente rischio di formazione di cattivi odori, riponete i vostri cibi freschi all’interno di contenitori ermetici, per evitare che attirino gli insetti.

Quando possibile, riponete anche la frutta all’interno del frigo, per far sì che non maturi troppo in fretta all’esterno, attirando moscerini e altri insetti.

Pulire le superfici con regolarità

Non trascurate di pulire le superfici con regolarità: questo vi aiuterà a prevenire l’accumulo di briciole, che possono attirare soprattutto le formiche.

Quindi dedicate qualche momento della giornata a passare un panno sul tavolo e i piani di lavoro della cucina, a pulire i fornelli e soprattutto a spazzare a terra.

Non trascurate la pulizia degli elettrodomestici e del lavello, dove dovete assolutamente evitare di lasciare i piatti sporchi. Inoltre, anche lavare spesso i pavimenti può davvero fare la differenza.

Come tocco finale, profumate la vostra cucina con oli essenziali naturali e vedrete che gli insetti non saranno più un problema per voi!