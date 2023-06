La pattumiera solitamente posta nel sotto lavello, si sa, tende a puzzare nonostante cerchiamo di pulirla spesso e cambiare la busta.

Questo accade perché accoglie i residui di cibo che dopo un po’ emanano odori per niente piacevoli che restano impregnati.

Se, però, la pulizia non basta a togliere la puzza, non temete perché ci sono degli ingredienti in grado di neutralizzarla. Vediamo, quindi, insieme come togliere i cattivi odori dalla pattumiera con questi rimedi naturali!

Prima di iniziare

Prima ancora di vedere i rimedi in grado di coprire i cattivi odori, è bene procedere con la pulizia profonda della pattumiera in modo da rimuovere eventuali residui di cibo attaccati e parte dell’odore spiacevole. In questo modo, infatti, non coprirete solo gli odori ma sarete certe di eliminarli.

Vi suggeriamo, quindi, di versare 4 bicchieri colmi di aceto in una bacinella contenente acqua e aggiungere, poi qualche goccia di Tea Tree oil, noto per il suo essere un potente anti-micotico e battericida. A questo punto, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta e passatela più volte nella pattumiera.

Infine, risciacquate e fate asciugare accuratamente al sole in modo da non far formare l’umidità.

Bicarbonato

Una volta pulita la pattumiera, vediamo insieme gli ingredienti per togliere i cattivi odori. Il primo rimedio che vi suggeriamo di provare è il bicarbonato, il quale è noto proprio per la sua funzione anti-odore.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è cospargere il fondo del bidone con alcuni cucchiai fino a creare uno strato spesso, dopodiché inserite il sacchetto nuovo e il gioco è fatto. Ovviamente, vi suggeriamo di ripetere quest’operazione almeno una volta alla settimana in modo che questo rimedio sia sempre efficace e impedisca anche la proliferazione dei batteri.

Sale

Efficace come il bicarbonato è il sale, che vanta proprietà assorbenti tali da essere in grado anche di eliminare l’eccesso di umidità in casa e i cattivi odori associati.

Come per il rimedio visto sopra, quindi, cospargete il fondo del bidone con una manciata di sale, dopodiché inserite il sacchetto nuovo. Anche in questo caso, vi suggeriamo di sostituire l’ingrediente per accertarvi che il rimedio sia sempre efficace.

E se volete sapere come usare il sale per assorbire l’umidità in eccesso in casa, ecco un video per voi!

Caffè

Se il sale e il bicarbonato sono in grado di neutralizzare i cattivi odori, la polvere di caffè, invece, aiuta anche a portare una ventata di profumo nella vostra pattumiera grazie al suo aroma inconfondibile. Mettete, quindi, i fondi di caffè in una piccola ciotola e fateli asciugare completamente, dopodiché versateli sul fondo del bidone e inserite il sacchetto.

Se avete a disposizione i chicchi di caffè, potete anche usare questi mettendoli in alcuni sacchetti di tela o versandoli in una ciotola che poi metterete sul fondo della pattumiera. E che profumo!

Limone

Dopo il sale, il bicarbonato e i fondi di caffè, non poteva mancare all’appello il limone, l’agrume dalle mille proprietà. Inoltre, come se non bastasse, vanta un odore inebriante in grado di portare anche un buon profumo in tutto il bagno!

Vi basterà, quindi, ricavare le bucce di 2 limoni già utilizzati e spargerle sul fondo del bidone: i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo! In questo caso, vi suggeriamo di sostituire le bucce un paio di volte a settimana.

Cannella

Ah la cannella: questa spezia è conosciuta proprio per il suo profumo in grado di eliminare la puzza di cibo e di frittura in cucina! Posizionate, quindi, una stecca di cannella (o più di una) sul fondo della pattumiera prima di inserire il sacchetto e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

Come se non bastasse, questo ingrediente agisce anche come repellente naturale, in quanto è mal tollerato dagli insetti e li farà fare retromarcia ogni volta che vorranno avvicinarsi alla vostra pattumiera!

Oli essenziali

Quando si parla di rimedi in grado di portare un buon profumo in modo naturale, non si possono non menzionare gli oli essenziali, i quali servono appunto per odorare la casa senza ricorrere a prodotti chimici.

Versate, quindi, alcune gocce di oli essenziali dalla fragranza che maggiormente amate su alcuni dischetti di cotone, dopodiché, posizionateli sul fondo del bidone fino a coprire l’intera superficie. Infine, mettete il sacchetto e il gioco è fatto!

Trucchetto del doppio sacchetto

Infine, vediamo un trucchetto bonus in grado di prevenire la formazione dei cattivi odori nella pattumiera: il trucchetto del doppio sacchetto.

Per provarlo, dovrete semplicemente inserire due sacchetti nella pattumiera così da ottenere un doppio strato che bloccherà la fuoriuscita di fluidi dei rifiuti, responsabili dei cattivi odori. Facile, no?

Avvertenze

Vi suggeriamo di sostituire gli ingredienti una volta a settimana o quando avvertite che non sono più efficaci o che il profumo è sparito.