Il letto contenitore è davvero una manna dal cielo in quanto ci permette di ottimizzare maggiormente gli spazi e di sfruttare uno spazio che solitamente sarebbe inutilizzato.

Ciò nonostante, però, il contenitore sotto al letto deve essere pulito e organizzato in modo da non ritrovarvi il pieno caos.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come organizzare il letto contenitore per il cambio di stagione!

Pulizia

Innanzitutto, è importante svuotare il contenitore sotto al letto e procedere con una pulizia approfondita in modo da rimuovere tutta la polvere che si è accumulata.

Passate, poi, un panno elettrostatico o l’aspirapolvere, prestando maggiore attenzione soprattutto agli angoli di questa superficie, in quanto è qui che si deposita maggiormente lo sporco.

Infine, versate un cucchiaio di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua tiepida, versate un panno morbido in questa miscela, strizzatelo e passatelo su tutta la superficie: addio polvere e sporco! E se volete approfittarne per pulire tutto il letto, ecco un articolo per voi!

Via le cose inutili

A questo punto, approfittate di questo momento in cui il vostro letto contenitore è totalmente svuotato e fate una cernita di tutte le cose che non vi servono più, in modo da scegliere già cosa mettere in questo spazio.

Solitamente, infatti, il letto contenitore viene utilizzato per riporre la biancheria e le lenzuola. Perciò, buttate via le lenzuola che non possono essere più utilizzate perché strappate o particolarmente macchiate e riutilizzatele, invece, per togliere la polvere in casa. In questo modo, avrete ricavato ulteriore spazio per oggetti più utili!

Raggruppamento per categoria

Una volta aver fatto una cernita di ciò che non serve più e una volta scelto cosa mettere sotto al letto, è bene raggruppare tutti gli oggetti in base alla tipologia e alla loro funzione.

In questo modo, infatti, potrete trovarli più facilmente e non perdere ore intere nella ricerca. Potreste, per esempio, mettere insieme i capi di abbigliamento da una parte, la biancheria dall’altra e così via.

Utilizzo di contenitori e sacchetti sottovuoto

Per una maggiore organizzazione, potrebbe essere utile anche servirsi di alcuni contenitori, ceste o scatole in modo da avere tutto ben ordinato.

Per evitare la formazione dell’umidità nei contenitori, vi suggeriamo di utilizzare dei sacchetti riempiti con bicarbonato, con sale o con l’alloro. Vi ricordiamo, infatti, che il sale in particolare è noto per il suo essere un deumidificatore fai da te!

E se volete sapere come tenere lontane le tarme, ecco un video per voi!

Se, poi, volete procedere con un’ulteriore organizzazione degli oggetti e ottimizzazione dello spazio, allora vi suggeriamo di utilizzare anche i sacchetti sottovuoto che aiutano a comprimere i capi di biancheria più voluminosi, come le coperte, i piumini e i cuscini.

La giusta disposizione

Infine, vediamo come organizzare la disposizione di questi oggetti in modo da avere tutto in ordine e non trovare un campo di battaglia ogni volta che apriamo il contenitore del nostro letto.

In linea generale, vi raccomandiamo di seguire la stagionalità e di mettere vicino al bordo del letto gli indumenti che userete durante questo periodo, mentre lo spazio più al centro dovrebbe essere riservato agli indumenti della stagione più lontana.

In questo modo, potete prendere facilmente quello che vi serve! Inoltre, potreste anche mettere più in basso le cose che usate di meno e più in alto le cose che vi servono maggiormente. Ed ecco che il vostro contenitore letto sarà ordinato come non mai!