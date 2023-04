Come pulire tutto il Letto ogni settimana?

La camera da letto è quella che possiamo definire la stanza più amata della casa perché è lì che desideriamo andare ogni momento della giornata per rilassarci e stare tranquilli.

Dopo ore frenetiche all’esterno, infatti, è fondamentale trovare ristoro sdraiandosi su un letto fresco e profumato.

Va da sé, quindi, che bisogna mantenere tutto sempre pulito, dai mobili, ai pavimenti, fino al letto che è la zona più importante di tutte.

Ed è proprio di quest’ultimo che ci occuperemo vedendo come pulirlo al meglio ogni settimana!

Materasso

Partiamo dal materasso, pezzo principale del letto la quale pulizia deve essere sempre monitorata in modo da non avere brutte sorprese.

Anche se coperto dalla biancheria da letto, il materasso accumula comunque una considerevole quantità di polvere e di macchie rilasciate dal sudore.

Una mancata pulizia può farlo ingiallire ed è per questo che è importante prestare attenzione.

Per pulirlo a secco dovrete spargere del bicarbonato su tutta la superficie del materasso e lasciar agire per almeno 3 ore; dopodiché procedete aspirando il prodotto e fate la stessa cosa con l’altro lato.

Nel caso vi fossero delle macchie da togliere e volete bagnare il materasso, basterà semplicemente preparare un composto con bicarbonato, acqua ossigenata e succo di limone in parti uguali e usarlo su un panno in microfibra per strofinare energicamente le zone interessate.

Lasciate poi asciugare completamente la zona trattata, in modo tale da non creare macchie di umidità sul materasso.

Doghe

Passiamo adesso alle doghe che reggono non solo il peso corporeo, ma anche quello del tempo.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Soprattutto se in legno, le doghe accumulano umidità e muffa, per cui è bene ricordarsi di metterle a nuovo ogni due o tre settimane.

Potete passate semplicemente un piumino sopra, sotto e tra ogni doga così da non affaticarvi eccessivamente.

Per qualche macchia ostinata dovrete usare bicarbonato o, ancor meglio, del sapone di Marsiglia che lascerà anche un buon profumo! Tutto quello che dovrete fare è inumidire una spugna morbida, mettere delle scaglie di sapone o un po’ di bicarbonato sopra e strofinare la zona interessata, dopodiché risciacquate accuratamente.

Se il letto sta in una stanza particolarmente umida ed è interamente in legno, potete mettere una ciotola con del sale grosso sotto al letto in modo che la possa assorbire per bene.

Piedi

I piedi del letto sono quelli più “antipatici” da pulire perché comportano sempre stress e fatica.

Non è necessario pulirli ogni settimana, tuttavia è bene verificare che non si sia accumulata troppa polvere perché, altrimenti, risalirà sul letto fino al materasso e alle coperte.

I piedi del letto sono generalmente in ferro o alluminio e tornano puliti e lucidi con del semplice aceto bianco d’alcol (andranno bene tutte le altre tipologie d’aceto).

Dovrete semplicemente inumidire un panno in microfibra, strizzarlo e mettere delle gocce d’aceto; non sarà necessario asciugare.

Testiera

A mostrarsi subito su un letto è senza dubbio la testiera!

Che sia in velluto, cotone, pelle o ricamata, la testa è sempre quella di cui si cura di più l’aspetto e la pulizia per non mostrare lo sporco.

Quando ci sono dei disegni particolari, però, la polvere si può insinuare nelle parti più piccole e che sfuggono ai nostri occhi, come fare, dunque?

Molto semplice! Per pulire usate una scopa o uno spazzolino dalle setole morbide in modo da renderla perfetta in poco tempo senza fare un’eccessiva fatica.

Per completare passate un panno con del sapone di Marsiglia ed ecco fatto!

Buone abitudini da rispettare

Un letto si sporca facilmente anche a causa di atteggiamenti sbagliati che si adottano ogni giorno, vediamo alcune buone abitudini da rispettare: