Il pranzo della domenica è uno dei miei momenti preferiti della settimana, perché mi permette di trascorrere del tempo insieme ai miei cari, riunendoci tutti intorno a una bella tavola imbandita.

Ma, alla fine del pranzo, arriva sempre quel momento che tanto vorrei evitare e che si presenta come una sfida: quello di pulire la cucina e rimettere tutto a posto.

Ecco perché, per godermi pienamente i miei pranzi domenicali, ho pensato a un metodo per pulire senza sforzo e voglio condividerlo con voi.

Preparazione

Prevenire è tutto: per questo è importantissimo organizzarsi bene prima di iniziare a cucinare e ad apparecchiare. Solo così potrete facilitarvi il compito e la pulizia finale.

Prima di iniziare a cucinare, assicuratevi di avere tutto l’occorrente a portata di mano. Panni puliti, detersivi, spugne e sacchetti per la spazzatura sono essenziali.

Un piccolo trucco che spesso si rivela utile è quello di riempire il lavello con acqua calda e un po’ di sapone ecologico per piatti: così potete immergere subito stoviglie e utensili sporchi, facilitando il lavaggio successivo.

Multitasking

Mentre cucinate, cercate di tenere il passo con le piccole pulizie. Ad esempio, usate stracci e carta assorbente per rimuovere immediatamente gli schizzi sul piano di lavoro, tenendo a portata di mano uno spray multiuso.

Mentre aspettare la cottura degli alimenti, riempite i tempi morti lavando le stoviglie che non vi servono più o riordinando gli alimenti.

Tutto questo vi aiuterà a prevenire l’accumulo di sporco più ostinato e a ridurre anche il carico di lavoro post-pranzo.

Smaltimento rifiuti

Mentre cucinate, tenete a portata di mano un piccolo secchio o ciotola per raccogliere immediatamente pelature di verdure, gusci d’uovo, e altri scarti.

Questa tecnica vi permette di non dover fare avanti e indietro con il cestino dei rifiuti e di mantenere le superfici libere e pulite.

Inoltre, fate attenzione a non lasciare in giro i rifiuti e di riporli subito negli appositi cestini della differenziata, in modo da non ritrovarvi con troppo disordine in giro una volta terminato il pranzo.

Lavaggio efficiente

Ricordate quando vi ho consigliato di immergere le stoviglie in acqua e sapone prima di andare a pranzo? Ecco, si rivela un trucchetto utile per risparmiare tempo con le pentole incrostate, perché il sapone ha un effetto emolliente.

Quando terminate il vostro pranzo, iniziate a lavare le stoviglie che avete già immerso nell’acqua, perché saranno proprio quelle più facili da pulire dopo aver ammorbidito lo sporco.

Se questo trucchetto non è sufficiente, utilizzate una spazzola per i piatti più incrostati e non sottovalutate il potere del bicarbonato per lo sporco più ostinato.

Pulizia superfici

Una volta liberato il lavello e le stoviglie, passate alla pulizia delle superfici. Se avete seguito i suggerimenti iniziali, non dovreste avere particolari problemi, perché non si accumulerà lo sporco e saranno facili da pulire.

Io utilizzo sempre detergenti naturali come aceto o limone per un approccio ecologico e che lascia anche un piacevole profumo fresco.

Non dimenticate di pulire anche le aree meno visibili, come gli angoli del piano di lavoro e sotto gli elettrodomestici, in modo tale che non farete fatica a togliere l’accumulo in seguito.

Per aiutarvi, vi lascio anche un video con dei trucchetti per pulire il piano cottura che vi lasceranno senza parole.

Ultimi ritocchi

Ormai siete giunti quasi alla fine e quello che vi resta da fare è dare un’occhiata al pavimento, che di sicuro non sarà in ottime condizioni.

Per rimediare, spazzate via briciole e detriti e passate uno straccio umido, preferibilmente imbevuto di un detergente adatto al tipo di pavimento che avete in cucina. Lo straccio porterà via qualsiasi traccia residua di grasso.

Aspettate che si asciughi per bene prima di passarci con le scarpe o le pantofole, altrimenti rischiate di peggiorare la situazione e di sporcarlo, anziché pulirlo.

A questo punto, dopo tutto il duro lavoro, è il momento di sedervi e rilassarvi un po’. Ma non prima di aver profumato la vostra cucina grazie a un altro trucchetto.