Tra i primi pensieri che ci svegliano al mattino compare sempre la pulizia e l’ordine della casa.

Nelle giornate molto stressanti, si rimandano tutte le faccende, spesso aspettando anche il weekend. Altre volte, invece, si ha almeno un’ora a disposizione.

Potrebbe sembrare poco, ma se la sfruttate al meglio, potrete organizzare le pulizie e ottenere una casa pulita in tempi record!

Cesto per l’ordine

Il disordine, quando si tratta di pulire la casa, viene sempre sottovalutato.

Se vivete con tante persone, è molto probabile che ci possa essere del disordine generato da vestiti, scarpe e oggetti sparsi un po’ dappertutto.

Mettere tutto al proprio posto fa perdere una notevole quantità di tempo, che va a sottrarsi ai minuti a disposizione per la pulzia.

La soluzione principale sarebbe quella di avere più collaborazione da parte della famiglia, così da non affaticarsi eccessivamente.

Tuttavia c’è sempre qualcosa fuori posto, dunque raccogliete tutte le cose da ordinare in un cesto, in modo da tenere la casa libera per pulirla.

A fine delle pulizie, se avete tempo potete posare voi gli oggetti, altrimenti ognuno poserà quello che gli appartiene.

Rifare i letti

Ora addentriamoci per bene nella sistemazione della casa, partendo dai letti!

Mentre raccogliete gli oggetti da ordinare, aprite porte e finestre e fate arieggiare per togliere il calore ed il tanfo dai letti.

Scuotete per bene le lenzuola ed i cuscini, in modo da togliere anche gli acari della polvere ed eventuali capelli caduti durante la notte.

Per rinfrescarli ulteriormente, potete spruzzare una miscela d’acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato e 5 gocce d’olio essenziale sul letto, tenendovi sempre a debita distanza per non bagnarlo troppo.

Aspirapolvere

Terminata la sistemazione dei letti, bisogna saltare lo step della spolveratura sui mobili (che richiederebbe troppo tempo) e passare direttamente all’aspirapolvere!

Il consiglio diretto specificamente sull’aspirapolvere è mirato a ridurre il tempo a trascinare via la polvere per tutta la casa, condizione che si presenterebbe nel caso dell’uso di scopa e paletta.

Se proprio non volete azionare l’elettrodomestico, potete scegliere di usare lo Swiffer che trattiene la polvere, senza passarla da una zona all’altra, rendendo tutto inutile.

Bagno e cucina

Ora passiamo ai due ambienti che sono soggetti a sporcarsi ogni giorno molto facilmente, di conseguenza necessitano una pulizia quotidiana.

Iniziate dal bagno controllando le zone dove è presente il calcare ed eventuali macchie gialle, aprite le finestre per far passare aria e lavate tutto in modo approfondito usando del sapone di Marsiglia o una miscela di 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua.

L’acido citrico è ottimo per mandare via il calcare e la muffa dalla doccia e da tutte le altre zone, mentre il sapone di Marsiglia sbianca i sanitari e dà un ottimo profumo.

Per quanto riguarda la cucina, la prima cosa da fare è lavare tazze ed eventuali piatti della sera prima o metterli in lavastoviglie.

Procedete con il lavaggio del lavello e togliete, se presenti, le macchie dal piano cottura.

Lavaggio veloce

Quando si ha a disposizione un’ora soltanto e in più la casa è grande, non si può pensare di fare una lavaggio approfondito del pavimento.

Per cui potete procedere inumidendo un panno in microfibra strizzato per bene e passarlo sulle zone critiche come bagno e cucina.

Passate poi la pezza nei punti in cui ci sono delle macchie e vedrete che la casa acquisterà subito un altro volto, pur in una sola ora!

N.B. Per profumare il pavimento, potete spruzzare sul panno una soluzione d’acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato e 4 gocce di olio essenziale prima di passarla sulle piastrelle.