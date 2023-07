Come organizzare e fare le Pulizie in casa quando non si ha voglia per il caldo

L’estate porta con sé giornate calde e soleggiate che, sebbene possano essere piacevoli, rendono le attività domestiche un compito impegnativo.

Non solo cucinare e rassettare diventa più difficile, ma fare le pulizie di casa si rivela una mansione ardua da sostenere.

Tuttavia, con un po’ di pianificazione e l’adozione di alcune strategie intelligenti, è possibile organizzare e fare le pulizie in casa anche durante le ondate di caldo estivo.

Scegliere gli orari giusti

Sfruttare le ore più fresche della giornata per svolgere le pulizie più impegnative è fondamentale per non soccombere ai 40 gradi all’ombra.

Al mattino presto o alla sera tardi, quando le temperature sono più miti, dedicatevi alle mansioni che richiedono maggiore sforzo fisico, come spolverare e lavare i pavimenti.

Inoltre, azionate gli elettrodomestici che emanano calore, come l’aspirapolvere e il ferro da stiro, solo nelle ore più fresche.

In questo modo eviterete di perdere le energie prima di aver portato a termine il vostro compito e suderete anche molto meno.

Rinfrescare l’aria

Mantenete la casa ben ventilata aprendo finestre e porte per favorire la circolazione dell’aria, che può essere un vero toccasana.

Se possedere un sistema di aria condizionata, utilizzatelo per mantenere una temperatura confortevole durante le pulizie.

In alternativa, azionate ventilatori portatili o ventilatori a soffitto, sistemandoli in maniera strategica per creare una piacevole brezza.

Restare idratati

Quando fate le pulizie in casa durante le giornate calde, è essenziale mantenervi idratati ed evitare cali di zuccheri.

Assicuratevi di bere regolarmente acqua fresca per evitare la disidratazione e di aver messo qualcosa sotto i denti prima di iniziare.

Inoltre, indossate indumenti leggeri e traspiranti che vi permettano di muovervi comodamente. E attenzione a quando uscite sul terrazzo o sul balcone: se dovete restarci a lungo, proteggetevi sempre dal sole utilizzando una crema solare e un cappellino.

Pulire per zone

Per non affaticarvi troppo, è buona abitudine suddividere le pulizie in giorni diversi e in base alle varie zone della casa.

Dedicate, per esempio, un giorno alla pulizie dei pavimenti, un altro a spolverare le superfici dei mobili, un altro ancora alla pulizia dei bagni.

In questo modo non vi sentirete sovraccaricati e le operazioni di pulizia diventeranno molto più gestibili, perché non dovrete affrontarle tutte insieme.

Molto importante, inoltre, è concedersi di tanto in tanto una pausa rinfrescante, durante la quale sciacquarsi un po’ il viso e bere qualcosa di fresco.

Pulire quotidianamente

Durante le giornate particolarmente calde, potreste non avere voglia di impegnarvi in pulizie approfondite.

In questo caso, optate per una modalità di pulizia veloce e regolare. Per farlo, vi basta mantenere le superfici pulite da polvere e sporco pulendo quotidianamente in maniera veloce.

Passate ogni giorno un panno umido sui mobili e l’aspirapolvere sul pavimento: con questa tecnica eviterete l’accumulo di polvere e manterrete una casa ordinata senza dover dedicare troppe energie alle pulizie.

Sfruttare la freschezza serale

Non trascutate di approfittare delle temperature più fresche della sera per arieggiare la casa. Quando il sole cala e l’aria si raffredda, aprite finestre e porte per far entrare una brezza piacevole.

Questo contribuirà a ridurre la sensazione di calore all’interno dell’abitazione e rinfrescherà l’atmosfera, in modo che la temperatura sarà più gradevole per svolgere le operazioni di pulizia.

Coinvolgere il resto della famiglia

Dividere i compiti domestici può aiutare a ridurre lo stress e a rendere il lavoro più veloce. Se non vivete da soli, chiedete il contributo del resto della famiglia.

Assegnate a ciascuno dei membri mansioni specifiche, in modo che tutti facciano la loro parte quando fa caldo e il compito vi risulterà meno arduo.

Con un po’ di pianificazione tutto diventa possibile, persino pulire casa durante l’estate. Ma ricordate che, se proprio non ve la sentite, va bene concedersi un po’ di riposo.

Imparate ad ascoltare il vostro corpo e, se vi dice che fa troppo caldo, non mettetelo a dura prova e aspettate un momento per voi più propizio per pulire.