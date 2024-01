Prima di lavare il pavimento, tutte noi amiamo passare l’aspirapolvere in modo da rimuovere tutta la polvere e lo sporco accumulato ed evitare di spostarla da una parte all’altra della casa.

Ma siamo sicure di passarla nel modo giusto?

A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per passare l’aspirapolvere nel modo giusto e avere la casa super pulita!

Direzione

Anche se può sembrare un consiglio banale, è importante seguire la direzione giusta quando si aspira la polvere.

L’ideale, infatti, è passare prima questo elettrodomestico in orizzontale e ripassarla poi in verticale così da catturare tutto lo sporco intrappolato e coprire ogni piccola parte della superficie.

Inoltre, aspirate avanti e indietro su ciascuna area.

Velocità

Importante come la direzione è anche la velocità. Se, infatti, passiamo l’aspirapolvere in maniera troppo veloce, finiamo per non raccogliere tutto la polvere che si trova sul pavimento.

Per questo, vi suggerisco di passarla lentamente in modo che possa raccogliere tutte le particelle di sporco.

Inoltre, io preferisco ripassarla più volte procedendo sia in verticale che in orizzontale.

Angoli

Quando si tratta di pulire il pavimento, bisogna fare molta attenzione allo sporco che si concentra maggiormente negli angoli, rendendoli neri e pieni di polvere.

Per evitare l’accumulo in questa parte della stanza, quindi, passate l’aspirapolvere in maniera accurata negli angoli e passate anche un cotton fioc imbevuto in un po’ d’acqua così da “sciogliere” il nero.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Sporco nascosto

Non solo negli angoli si accumula la polvere e lo sporco, ma anche in altri spazi che non sempre sono così visibili e sfuggono, quindi, dal nostro controllo.

Per questo, ricordatevi di passare l’aspirapolvere anche sotto al letto, sotto ai mobili rialzati, dietro il divano e così via in modo da rimuovere la polvere ovunque.

Quale ordine

Oltre a vedere come passare l’aspirapolvere nella maniera più giusta possibile, vediamo anche quale ordine seguire in modo da avere sempre la casa pulita.

Sebbene possiate iniziare dalla stanza che più preferite, vi consiglio da iniziare dalla stanza più disordinata e più “lontana” in modo da sfruttare il fatto che siete ancora piene di energie.

Con il tempo, infatti, potreste iniziare a sentire la fatica e a finire per velocizzare il tutto. A questo punto, però, le stanze più sporche saranno state già pulite.

In caso di tappeti

Oltre ai pavimenti, l’aspirapolvere può essere utilizzata anche per togliere la polvere dai tappeti o dai battiscopa.

In questo caso, vi consiglio di procedere prima con queste superfici in modo da evitare di spostare lo sporco sul pavimento dopo.

Inoltre, per quanto riguarda il tappeto aspirate più volte avanti e indietro in modo che le spazzole dell’aspirapolvere possano colpire le fibre del tappeto su tutti i lati.

Se, invece, volete dedicarvi alla pulizia del battiscopa, l’ideale sarebbe quello di utilizzare delle componenti adatte per questa tipologia di pulizia.

Per profumare la casa

Infine, vediamo come passare l’aspirapolvere in modo da profumare anche la casa durante questa attività di pulizia. Insomma, due piccioni e una fava!

Il mio consiglio è quello di versare sul pavimento una manciata di foglie di alloro tritate, le quali sono note per la loro capacità di assorbire i cattivi odori e di rinfrescare gli ambienti.

Dopodiché, aspiratele con l’aspirapolvere e passata dopo passata vi renderete conto che la casa oltre ad essere più pulita, sarà anche più profumata!

Se volete vedere quali altri ingredienti potete utilizzare per profumare la vostra casa mentre passare l’aspirapolvere, ecco un video pensato per voi!