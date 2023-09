L’obiettivo di avere una casa sempre profumata a volte sembra essere impossibile da raggiungere, in quanto i vapori prodotti in casa e le porte aperte fanno sfumare subito il buon odore.

Ma sapevate che vi basta passare l’aspirapolvere per rinnovare quel profumo?

Ebbene sì! A tal proposito, oggi vedremo insieme 5 rimedi naturali da mettere nell’aspirapolvere!

Alloro

Il primo rimedio che vi proponiamo per profumare la vostra casa utilizzando l’aspirapolvere consiste nell’utilizzare l’alloro, la quale è un’erba aromatica nota per la sua capacità di assorbire i cattivi odori e di rinfrescare gli ambienti.

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente spezzettare delle foglie di alloro, metterle sul pavimento e aspirarle con l’aspirapolvere. Dopodiché, passate questo elettrodomestico sul pavimento per pulirlo e noterete che coniugherete utile e dilettevole: non solo la vostra casa sarà subito più pulita, ma anche più profumata!

Menta

In alternativa all’alloro, potete utilizzare anche la menta, che comunque porta un odore fresco e inebriante! Spezzettate, quindi, delle foglie di questa pianta aromatica e aspiratele con l’aspirapolvere o mettetele direttamente nel sacchetto.

Passando l’aspirapolvere, noterete che il profumo si diffonderà per la casa rinfrescandola in maniera naturale! Vi ricordiamo, infatti, che la menta è in grado anche di profumare una stanza molto soggetta ai cattivi odori come il bagno!

Rosmarino

Dopo l’alloro e la menta, non poteva mancare all’appello il rosmarino, il quale non solo è in grado di deodorare e profumare, ma anche di sgrassare le superfici grazie alle sue proprietà!

Vi ricordiamo, infatti, che può essere utilizzato per realizzare un vero e proprio detersivo fai da te per pulire varie superfici della casa! Quindi, spezzettate qualche fogliolina di rosmarino, aspiratela con l’aspirapolvere e ripassatela sul pavimento.

Agrumi

Gli agrumi, si sa, hanno il potere di profumare in maniera del tutto naturale. Non a caso, vengono utilizzati per togliere la puzza dalle scarpe e dalle scarpiere!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Pertanto, vi suggeriamo di munirvi di bucce essiccate di limoni, arance o mandarini e metterle direttamente nel sacchetto dell’elettrodomestico. In questo caso, vi suggeriamo di non aspirarle perché le bucce potrebbero bloccare il tubo. Una volta messe nel sacchetto, attivate l’aspirapolvere e passatela sul pavimento: un profumo di fresco si diffonderà per tutta la casa.

Oli essenziali

Un ultimo rimedio prevede, invece, l’utilizzo degli oli essenziali, noti proprio per la loro capacità di profumare in maniera naturale. In realtà, questo rimedio è una manna dal cielo anche se possedete l’aspirapolvere con il serbatoio.

In caso di aspirapolvere con il sacchetto, quindi, vi suggeriamo di versare qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o sull’ovatta. Dopodiché, riponetelo nel sacchetto e attivate l’aspirapolvere.

Se, invece, avete l’aspirapolvere con serbatoio ad acqua, allora vi basterà aggiungere 5 o 6 gocce (in base all’intensità che desiderate) di olio essenziale direttamente nel serbatoio per avere un buon profumo in casa quando passerete l’aspirapolvere!

Ovviamente, potete scegliere la fragranza che maggiormente preferite, tuttavia le fragranze che più vi consigliamo sono quelle agli agrumi, alla lavanda, alle rose, ecc, in quanto sono quelle più utilizzate anche nei detersivi per pavimenti commerciali.

Video-procedimento

E se volete un video per vedere come profumare la casa con l’aspirapolvere, ecco a voi!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico. Ricordate, inoltre, di non aspirare mai elementi troppo grandi o ingredienti la cui composizione potrebbe otturare il tubo.