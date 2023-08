I vestiti sono una parte essenziale della nostra quotidianità, ma spesso siamo soggetti a piccoli incidenti che possono causare fastidiose macchie di vario genere.

Che si tratti di macchie di olio e grasso dai pasti o di macchie da bevande o sostanze liquide, pretrattarle è fondamentale per salvare i nostri indumenti preferiti.

Le macchie generalmente si dividono in quelle magre e quelle grasse, in base alle sostanze di cui sono composte. Scopriamo meglio questa differenza e vediamo come pretrattarle per assicurarci un risultato fantastico!

Quali sono le differenze?

Le macchie grasse sono causate da sostanze oleose o grassi come olio da cucina, burro, grasso animale o tracce di cibo contenenti oli. Queste macchie possono essere particolarmente ostinate e tendono a diffondersi se non vengono trattate immediatamente.

Si presentano spesso traslucide o scure e possono rendere il tessuto untuoso al tatto. È importante trattare queste macchie il prima possibile per evitare che si fissino nel tessuto.

D’altra parte, le macchie magre sono causate da sostanze non grasse come bevande colorate (succo di frutta, caffè, tè), vino, salsa di pomodoro, grasso liquido, tracce di cibo senza olio, trucco, erba e così via.

Queste sono generalmente più facili da rimuovere rispetto alle macchie grasse. Tendono a rimanere sulla superficie del tessuto invece di assorbirsi all’interno delle fibre.

Macchie magre

Le macchie magre sui vestiti possono essere particolarmente fastidiose da rimuovere, ma fortunatamente ci sono alcuni rimedi naturali efficaci per affrontarle.

Per iniziare, potete utilizzare il bicarbonato di sodio, un alleato potente contro queste macchie!

Tutto quello che dovrete fare è mescolare una piccola quantità di prodotto con acqua fino a formare una pasta; applicatela direttamente sulla macchia magra e lasciate agire per circa 15-20 minuti prima di lavare normalmente il capo.

Un altro trucchetto che potete usare è il succo di limone, che riesce a dare un fantastico risultato grazie alle sue proprietà sbiancanti e disinfettanti.

Spremete del succo di limone sulla macchia magra e lasciate che agisca per alcuni minuti prima di lavare il capo come al solito. Assicuratevi di effettuare un test su un’area poco visibile del tessuto prima di utilizzare questi rimedi per evitare possibili danni.

Macchie grasse

Passiamo adesso alle macchie grasse, quelle che possono sembrare più difficili da trattare, ma anche in questo caso i rimedi della Nonna vengono in nostro aiuto per togliere lo sporco prima del lavaggio.

Tra le soluzioni migliori che potete usare c’è da menzionare sicuramente l’amido di mais: cospargete il prodotto sulla macchia e lasciate che assorba tutto il liquido.

Successivamente tamponate in maniera delicata con una spazzola per togliere l’amido di mais in eccesso e dopo seguite tutti i passaggi per lavare l’indumento.

Oltre all’amido di mais potete usare il sapone di Marsiglia, prodotto intramontabile quando si tratta di dire addio alle macchie sui vestiti.

Strofinate, quindi, delicatamente il sapone sulla macchia grassa e lascia agire per circa 30 minuti prima del lavaggio. Il sapone di Marsiglia agisce come un detergente naturale che può aiutare a rimuovere le macchie grasse in modo efficace.

Per altri rimedi (VIDEO)

I trucchi per dire definitivamente addio alle macchie sui vestiti sono tanti e ho deciso di svelarveli con questo video fatto apposta per voi!

Avvertenze

Al fine di ottenere dei panni sempre puliti e privi di macchie, è importante leggere le etichette di lavaggio.