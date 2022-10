Per profumare la casa passando l’aspirapolvere esistono svariati rimedi come bucce d’agrumi, oli essenziali, alloro e così via.

Altri metodi invece sono volti a togliere i cattivi odori che non di rado si accumulano nel sacchetto per via della polvere e dei residui.

Se vi dicessi che c’è un metodo in grado di unire le due cose per farvi avere contemporaneamente un fantastico profumo ed eliminare la puzza?

Si tratta del sale! Ebbene sì, quest’ingrediente fondamentale in cucina è quello che vi serve anche nell’aspirapolvere, vi dirò subito perché usarlo!

N.B. Nei seguenti metodi è riportato il sale grosso in quanto è fatto proprio di piccoli granuli. Tuttavia potete usare anche il sale fino.

Addio cattivi odori

La prima cosa che potete fare usando il sale è dire addio ai cattivi odori!

Non è raro che si senta una puzza passando l’elettrodomestico e questa poi si estende in tutta la casa, a cosa è dovuto?

I motivi sono vari, tra questi troviamo:

Mancata sostituzione del sacchetto;

Aspirazione di cibo organico umido e dall’odore forte;

Presenza di piccoli animali;

Accumulo eccessivo di residui che portano la puzza.

In base a quale sia la ragione, potrebbe essere necessario cambiare il sacchetto oppure usare un metodo che possa togliere la puzza.

Qui entra in gioco il sale grosso! Dovrete metterne 2 cucchiai in una ciotola e mescolarlo ad 1 cucchiaino di succo di limone.

Quando il succo di limone si sarà assorbito completamente, mettete tutto all’interno del sacchetto e vedrete che nell’arco di una giornata non sentirete più la puzza quanto passate l’elettrodomestico!

Sali profumati

Oltre a dire addio agli odori non graditi, quest’ingrediente è ottimo anche per fare i sali profumati e naturali!

Si tratta di granuli pieni di profumo che vi aiuteranno poi a sentirlo in tutta la casa inebriando tutte le stanze.

Mettete 2 cucchiai e mezzo di sale grosso in una ciotola e aggiungete 7/8 gocce di un olio essenziale a vostra scelta, mescolate ripetutamente finché non vedete che non resta l’olio sul fondo della ciotola.

Versate tutto nel sacchetto dell’aspirapolvere oppure aspirate il sale. Noterete subito che, passando l’elettrodomestico, profumerà tutta la casa!

Altri metodi per profumare l’aspirapolvere

I sali naturali e profumati sono un metodo fantastico per spargere un buon odore in casa a costo zero e allo stesso tempo avere un ottimo risultato!

Tuttavia esistono anche altri metodi molto interessanti da tenere sempre a portata di mano che vi elencherò qui di seguito:

Foglie d’alloro : spezzettatene 8/9 foglie e mettetele all’interno del sacchetto, dopo un po’ l’odore di sentirà in tutta la casa!

: spezzettatene e mettetele all’interno del sacchetto, dopo un po’ l’odore di sentirà in tutta la casa! Bucce essiccate di agrumi : fantastiche per dare un tocco di freschezza! Assicuratevi che siano secche e inseritele nel sacchetto (non aspiratele assolutamente).

: fantastiche per dare un tocco di freschezza! e inseritele nel sacchetto (non aspiratele assolutamente). Borotalco : un metodo veloce ed efficace che potrete usare facilmente mettendo 2 cucchiai di borotalco sul pavimento e aspirandoli. Sarà incredibile l’odore che sentirete quando passerete l’elettrodomestico in casa!

: un metodo veloce ed efficace che potrete usare facilmente mettendo sul pavimento e aspirandoli. Sarà incredibile l’odore che sentirete quando passerete l’elettrodomestico in casa! Oli essenziali: trucchetto per scegliere autonomamente la fragranza da spargere in casa. Dovrete mettere delle gocce di olio su un batuffolo d’ovatta e poi inserire nel sacchetto.

Avvertenze

Non usate gli ingredienti descritti in caso di allergia o ipersensibilità.