La sensazione di benessere che si prova quando entriamo in un bagno super profumato è una delle cose più belle in assoluto!

Soprattutto quando dobbiamo fare una doccia calda, è bello a volgersi in un odore inebriante che distende e rilassa la mente.

Per questo motivo oggi vi spiegherò un trucchetto che non tutti conoscono, ma che è molto efficace se avete il termosifone in

bagno.

Vediamo insieme il metodo dell’asciugamano sul termosifone per avere un buon odore in bagno!

Procedimento

Il procedimento per effettuare questo trucchetto è molto semplice e veloce!

Tutto quello che dovrete fare è prendere un asciugamano in spugna pulito e bagnarlo sotto acqua tiepida, poi strizzatelo leggermente.

In seguito dovrete strofinare un panetto di sapone di Marsiglia su entrambi i lati e sciacquare di nuovo strizzando leggermente.

Assicuratevi che non cadono più le gocce e poi poggiate l’asciugamano ancora umido sul termosifone del bagno.

Così facendo non solo si asciugherà velocemente, ma nella fase di asciugatura l’odore di sapone di spargerà per tutto il bagno profumandolo e rendendolo accogliente!

N.B. Se non gradite l’odore del sapone di Marsiglia potete procedere usando un’altra saponetta. Tuttavia consigliamo quelle di naturali dalla composizione ecosostenibile.

In alternativa

Oltre al metodo con il sapone di Marsiglia, l’asciugamano può essere profumato anche con altre fragranze fantastiche!

Selezioniamo, dunque, quelle più diffuse e che possono dare al bagno un tocco in più di calore soprattutto quando facciamo una doccia o un bagno rilassante.

Oli essenziali

Iniziamo dal rimedio più immediato e semplice da usare: i nostri cari oli essenziali!

Tutti in casa ne hanno una scorta o ne hanno almeno uno che prediligono in ogni momento dell’anno per profumare tutti gli angoli della casa.

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è riempire un vaporizzatore con acqua e 6 gocce di olio essenziale a vostra scelta (io vi consiglio quello alla lavanda.

Agitate il composto e spruzzatelo su un asciugamano asciutto fino ad inumidirlo con questa soluzione. Poggiate sempre sul termosifone ed ecco fatto!

Alloro

C’è chi non si fa mai mancare l’odore fresco dell’alloro! Inoltre questa pianta viene messa in bagno perché rilassa e apre le vie respiratorie.

Dovrete preparare un infuso mettendo 5 foglie d’alloro in un pentolino con acqua. Quando arriva a bollore, lasciate cuocere per altri 5 minuti a fiamma moderata, poi spegnete.

Trasferite il composto ottenuto in una bacinella e immergete l’asciugamano all’interno per una notte intera.

L’indomani strizzatelo e poggiatelo sul termosifone, l’odore inebrierà ogni angolo del bagno!

Cannella e arancia

Un profumo che non solo è fantastico, ma ricorda anche l’autunno e l’inverno è quello dato dall’unione di cannella e arancia!

Ci sono molte persone che preparano dei profumatori da mettere in ogni stanza proprio per l’odore che emanano.

Per usare questi profumi anche con il metodo dell’asciugamano non dovrete far altro che mettere ad infusione 1 arancia a fette ed 1 pizzico di cannella.

Quando sarà pronto, filtrate il composto, lasciate l’asciugamano per una notte all’interno, poi strizzatelo e poggiatelo sul termosifone.

Agrumi

Ultimo suggerimento che non posso fare a meno di darvi per sfruttare l’asciugamano profumato è con gli agrumi!

Il procedimento è lo stesso di quello appena descritto per arancia e cannella, ma dovrete mettere ad infusione acqua con succo di 1 limone o di 1 arancia lasciando anche le scorze.

Sentirete un profumo freschissimo!

Avvertenze

Non usate i rimedi indicati in caso di allergia o ipersensibilità.