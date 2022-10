Il sapone di Marsiglia è un ingrediente perfetto perché è in grado di aiutare in tutte le faccende domestiche ed ha anche un valore aggiunto: il suo fantastico profumo!

Con il tempo il suo uso si è visto in ogni angolo della casa, dalla lavatrice ai pavimenti e non ha mai deluso!

Oggi vi mostrerò un’altra area della casa dove può dare il meglio di sé e potete usarlo da solo senza l’aiuto di altri ingredienti.

Sto parlando del bagno, scoprite insieme a me come metterlo a nuovo usando semplicemente del sapone di Marsiglia!

Per il calcare

Iniziamo dal calcare perché è la problematica principale che si riscontra in bagno.

Purtroppo non si possono trovare soluzioni per non farlo tornare mai più, ma ho per voi il metodo giusto al fine di toglierlo accuratamente da ogni angolo!

Non dovrete far altro che mettere delle scaglie di sapone su una spugna e strofinare energicamente sulle zone interessate con il lato non abrasivo.

Attendete poi qualche minuto e risciacquate per bene così da far tornare la rubinetteria e tutti gli altri elementi brillanti e come nuovi!

Per sbiancare le ceramiche

Un metodo molto amato con il sapone di Marsiglia in bagno riguarda lo sbiancare le ceramiche!

Molto spesso queste si possono opacizzare e tendono a scurirsi per la polvere e per le macchie d’acqua, ma con quest’ingrediente ripristinerete tutta la lucentezza in poco tempo.

Sciogliete un po’ di sapone di Marsiglia a bagnomaria e aggiungete 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio. Spalmate poi il composto ottenuto su una spugna e sgrassate sulle ceramiche.

Quando risciacquerete, noterete subito che saranno molto più bianche e soprattutto brillanti!

Addio aloni gialli

Quante volte entriamo in bagno e vediamo quei fastidiosi aloni gialli all’interno del WC?

Ahimè non ci sono rimedi per contrastarli, ma si deve monitorare la situazione quotidianamente per far sì che l’acqua dello scarico non si depositi in grandi quantità espandendo sempre di più l’alone.

Bene, per togliere questa macchia dovrete semplicemente spargere un po’ di saponetta grattugiata o in scaglie sulla zona interessata.

Strofinate energicamente con uno scopino e lasciate agire per un’intera notte. L’indomani andate a strofinare nuovamente con altro sapone e poi risciacquate.

Vedrete che non solo avrete pulito tutto, ma lascerete anche un fantastico profumo in bagno!

Nella doccia

La doccia è un’area del bagno soggetta particolarmente allo sporco a causa del passaggio d’acqua e dell’umidità che vi si insinua.

Pulirla e averla perfetta, però, non è un’impresa impossibile se si usa il sapone di Marsiglia, vediamo tutti i trucchetti!

Potete usarlo direttamente su una spugna per sgrassare soffione, miscelatore, piastrelle e così via, basterà soltanto fare attenzione a non graffiare i pezzi e risciacquare per bene.

In alternativa preparate un detergente naturale mettendo 2 cucchiai di sapone sciolto in mezzo litro d’acqua e aggiungete 1 cucchiaio di bicarbonato se volete potenziare l’azione sgrassante.

Vaporizzate il composto in tutta la doccia, poi passate la spugnetta e risciacquate con un panno in microfibra, sarà come nuova!

Per profumare

Un altro vantaggio del sapone di Marsiglia, come detto anche prima, è il suo meraviglioso profumo!

A tal proposito sceglierlo per profumare tutto il bagno è una scelta molto saggia e vediamo subito come usarlo!

Potete tagliare delle scaglie e metterle in un vasetto da posizionare poi all’interno del bagno, dove preferite e dove sapete che si possa spargere l’odore.

In alternativa sciogliete una saponetta di Marsiglia, aggiungete 6 gocce di olio essenziale a vostro piacimento e mettete il composto liquido in stampi di silicone.

Attendete qualche ora che si solidifichi, poi prendete i cubetti di sapone e metteteli in bagno dove preferite!

Vetri e specchi

Anche i vetri e gli specchi possono beneficiare delle tante proprietà del sapone di Marsiglia.

Usarlo è semplicissimo! Dovrete mettere un po’ di sapone su una spugna morbida ed inumidita e passarlo su tutti i vetri e gli specchi.

Subito dopo passate un panno in microfibra per risciacquare e asciugate con uno straccio in cotone ben pulito.

Noterete subito la brillantezza!

Pavimenti

Infine vediamo come lavare i pavimenti del bagno usando il sapone di Marsiglia!

Questo può essere messo anche su superfici più delicate come legno o marmo, perciò è perfetto e non si può fare a meno di usarlo!

Dovrete semplicemente tagliare 1 cucchiaino di scaglie di sapone e metterle nel secchio con acqua calda.

Procedete poi con il lavaggio del pavimento ed ecco fatto!

Avvertenze

Provate sempre gli ingredienti su angoli non visibili per assicurarvi che non danneggino a macchino gli elementi del bagno.