Oltre al box doccia e ai sanitari, anche le piastrelle del bagno tendono a sporcarsi facilmente in quanto sono continuamente esposte all’acqua e alla polvere.

Soprattutto quella della doccia, poi, presentano spesso macchie e aloni dovuti alla formazione di calcare o di muffa. Pulire, quindi, le piastrelle è importante per conferire un aspetto piacevole al nostro bagno.

Come se non bastasse, poi, potete approfittare della pulizia delle piastrelle per profumare anche tutto il bagno. In che modo? Scopriamolo insieme!

Sapone di Marsiglia

Iniziamo da un ingrediente molto noto per il suo odore inebriante e per le sue molteplici proprietà. Di cosa stiamo parlando? Del sapone di Marsiglia in grado di rendere le piastrelle subito più bianche e di portare un profumo inebriante in tutta la stanza!

Per usare questo metodo, vi basterà semplicemente applicare le scaglie di sapone su una spugnetta morbida e strofinare energicamente sulle piastrelle del bagno. Dopodiché, fate agire per un po’ e risciacquate con un panno inumidito con sola acqua.

In alternativa, potete anche versare alcune scaglie di sapone in una bacinella contenente acqua tiepida, mescolare la miscela e utilizzarla sulle piastrelle per rimuovere tutto lo sporco e il calcare.

Il sapone di Marsiglia non solo aiuterà a rimuovere le macchie grazie alle sue proprietà smacchianti che lo rendono anche l’ingrediente base per realizzare uno sgrassatore universale fai da te, ma sarà una manna dal cielo anche per eliminare il calcare e la muffa.

Aceto

Un altro prodotto molto efficace per sgrassare, pulire e lucidare le piastrelle del bagno è l’aceto, che combinato con gli oli essenziali dà vita a un prodotto in grado di smacchiare e profumare tutto l’ambiente!

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente mischiare 300 ml di aceto e 700 ml di acqua e travasare la miscela così ottenuta in uno spruzzino. Dopodiché, aggiungete 4-5 gocce di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite. Vi suggeriamo note più agrumate in modo di portare una sensazione di freschezza al vostro bagno.

Infine, non vi resta che spruzzare la miscela così ottenuta sulle piastrelle del vostro bagno o doccia, lasciare agire per qualche minuto e passare un panno umido per rimuovere tutto lo sporco. Come se non bastasse, potete utilizzare l’aceto anche per sbiancare i sanitari ingialliti dal tempo!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Limone

Quando si parla di ingredienti in grado di profumare casa in maniera naturale, come si può non menzionare il limone, l’agrume noto a partire dalle nostre nonne proprio per il suo profumo inebriante?

Inoltre, è in grado di lucidare e sbiancare le ceramiche in maniera veloce. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per conferire il candore originario al bucato ingiallito! Vi basterà, quindi, tagliare un limone in due parti e strofinare una delle due sulle piastrelle come se fosse una spugnetta.

A questo punto, lasciate agire per un po’ prima di rimuovere i residui con una spugnetta. Infine, risciacquate e asciugate con un panno morbido asciutto.

Sgrassatore fai da te al rosmarino

Infine, vediamo come realizzare uno sgrassatore super profumato al rosmarino! Munitevi, quindi, di:

2 rametti di rosmarino

buccia di due limoni

2 tazze di acqua

2 tazze di aceto bianco

Aggiungete tutti gli ingredienti in un contenitore e fateli riposare per circa 10 giorni in un luogo fresco e asciutto, dopodiché filtrate la miscela e travasatela in un flacone con spray.

Infine, agitate energicamente il tutto per mescolare bene, vaporizzate questa miscela sulla superficie piastrellata del vostro bagno, passate una spugnetta per strofinare e risciacquate. Il vostro bagno sarà brillante e profumato come non mai!

E per le fughe?

E se volete anche pulire le fughe per una pulizia completa, ecco un video per voi!

Avvertenze

Non usate l’aceto, il limone e lo sgrassatore al rosmarino sulle superfici di marmo o di pietra naturale, in quanto la presenza di ingredienti acidi potrebbe corrodere queste superfici.