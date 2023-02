Che bello aprire l’armadio e vedere quel corredo bianchissimo e candido!

Fare il letto acquista tutto un altro senso perché ci avvolgiamo in lenzuola pulite, fresche e profumate: una sensazione che non ha eguali!

Ma non sempre le cose vanno secondo i nostri piani e ben presto possiamo scorgere delle macchie gialle qua e là che diventano un problema.

Sappiate però che ci sono due ingredienti a risolvere tutto in poco tempo! Scopriamo come usare sapone giallo e bicarbonato per far tornare il corredo come nuovo!

In lavatrice

In lavatrice questi due elementi formano un’accoppiata perfetta! Se desiderate ripristinare il candore dei panni bianchi, sapone e bicarbonato sono la soluzione che fa per voi!

Prendete un panetto di sapone, tagliatelo in 4 parti uguali nel lato verticale e in 2 nel lato orizzontale, di formeranno dei cubetti di media dimensioni.

Staccate i cubetti uno ad uno e formate delle palline. Quando dovete effettuare il lavaggio, riempire un misurino di bicarbonato e inserite 1 pallina di sapone all’interno.

Il risultato vi lascerà a bocca aperta!

Lavaggio a mano

C’è chi desidera sempre che il corredo sia lavato a mano perché lo si può tenere maggiormente sotto controllo, specie se ci sono delle zone non proprio brillanti come vorremmo.

Ebbene, in casi del genere dovrete mettere in ammollo tutta la biancheria in acqua tiepida e sciogliere all’interno 1 pallina di sapone con 1 cucchiaio colmo di bicarbonato di sodio.

Lasciate così per almeno 5 ore, poi risciacquate accuratamente e fate asciugare all’aria aperta, cercando di evitare la luce diretta dei raggi del sole.

Per le macchie ostinate

Finché il corredo è si mantiene sempre bello pulito è tutto tranquillo, ma come fare quando invece si formano delle macchie ostinate?

Niente paura! L’unione di sapone giallo e bicarbonato si rivelerà il trucchetto più efficace e veloce che possiate usare!

Prendete la pallina di sapone e schiacciatela leggermente, poi metteteci sopra una manciata di bicarbonato, richiudete e riformate la forma della pallina.

Inumidite la zona macchiata, strofinateci sopra la pallina di sapone e poi passate al lavaggio in lavatrice: le macchie diventeranno solo ricordo molto lontano!

Se si è ingiallito

Non solo le macchie, ma anche un corredo ingiallito non è proprio il massimo.

I motivi delle chiazze gialle possono avere svariata natura, la maggior parte delle volte però è il tempo prolungato all’interno di mobili e cassetti che determinano questa specie di fenomeno.

Anche in questo caso non ci sarà da allarmarsi perché il sapone giallo, ma soprattutto il bicarbonato aiuteranno a sbiancare come non mai!

Fate una pasta con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel, poi spalmate sulla zona ingiallita e mettete in lavatrice con 1 misurino di bicarbonato.

Passate al lavaggio et voilà, tutto sarà di nuovo perfetto!

Detersivo liquido

Volete sempre tenere a portata di mano questi due meraviglioso ingredienti? Allora non vi resta preparare il detersivo liquido!

Il procedimento è estremamente semplice, vi basterà sciogliere 1 panetto intero di sapone in un pentolino con 400 ml d’acqua, poi aggiungete mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio.

Quando avrete ottenuto un unico composto, fate intiepidire e trasferite in un flacone. Un misurino di questo detersivo naturale ad ogni lavaggio sarà la chiave per un corredo sempre perfetto!

Avvertenze

Ricordiamo che la prima regola è sempre consultare le etichette di lavaggio dei vari pezzi di corredo per assicurarsi di svolgere un lavaggio ottimale.