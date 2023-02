Le zone dove lo sporco preferisce colpire si trovano maggiormente all’interno del bagno!

Pensiamo, ad esempio, al calcare! Questo genera delle macchie ovunque che possono poi diventare molto ostinate.

Quando si deposita sui sanitari, poi, vediamo spuntare anche le strisce gialle o nere di calcare ed è un vero incubo!

Per questo oggi vedremo insieme come fare la crema sbiancante fai da te così i sanitari torneranno super bianchi come nuovi!

Ingredienti

Procuriamo anzitutto gli ingredienti necessari per fare la crema sbiancante!

Non preoccupatevi, serviranno degli elementi semplicissimi e che sicuramente avrete anche in casa.

Scopriamoli nel dettaglio:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino d’acqua

1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia

Come appena detto, sono pochi e molto comuni i prodotti ecologici e naturali che renderanno di nuovo le ceramiche del bagno come nuove.

L’accoppiata perfetta tra il bicarbonato ed il sapone di Marsiglia sono ottimi dal unire perché insieme hanno una grande azione sgrassante ed una perfetta capacità sbiancante.

Inoltre con il sapone di Marsiglia potrete lasciare anche un fantastico odore all’interno del bagno!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Procedimento

Ma vediamo subito qual è il procedimento da fare per preparare la crema in modo semplice e veloce!

Il sapone di Marsiglia dev’essere liquido, per cui dovrete anzitutto sciogliere le scaglie a bagnomaria fino a togliere tutti i grumi possibili.

Quando è ancora caldo, aggiungete il bicarbonato di sodio e mescolate energicamente. Se è troppo denso potete aggiungere il cucchiaino d’acqua, ma assicuratevi che non diventi liquido.

Una volta ottenuta una pasta densa ed omogenea, fermatevi ed ecco che sarà pronta!

Modalità d’uso

Una volta che avete preparato l’efficace e profumata crema sbianca-ceramiche è arrivato il momento di usarla!

Dovrete soltanto metterla sulla spugnetta e strofinare sui sanitari, poi lasciatela agire per almeno 10 minuti in modo da aumentare l’azione sbiancante.

Trascorso il tempo necessario, risciacquate accuratamente le ceramiche. Il segreto è poi asciugare benissimo perché altrimenti restano le gocce d’acqua attaccate e la ceramica si opacizza.

Vedrete che saranno di nuovo brillanti!

Per altre zone del bagno

Se il risultato vi ha enormemente sorpreso, sappiate che potete usare al crema anche per altre zone del bagno!

Sia il bicarbonato che il sapone di Marsiglia hanno un’ottima capacità pulente su molti elementi, nel dettaglio:

Rubinetti : quando vedete troppo calcare alla base a sulla superficie dei rubinetti, usate la crema sulla spugnetta e diventeranno lucidi come se fossero nuovi!

: quando vedete troppo calcare alla base a sulla superficie dei rubinetti, usate la crema sulla spugnetta e diventeranno lucidi come se fossero nuovi! Piastrelle e fughe : se si sono annerite e hanno bisogno di un tocco in più non dovrete far altro che usare il composto e poi godervi il risultato.

: se si sono annerite e hanno bisogno di un tocco in più non dovrete far altro che usare il composto e poi godervi il risultato. Per la doccia: la zona più difficoltosa del bagno. In questo caso potete diluire la crema in 500 ml d’acqua, versare in un vaporizzatore da usare poi come detergente naturale per mettere a nuovo tutta la doccia.

Avvertenze

Sebbene parliamo di ingredienti che non danneggiano le superfici, è sempre bene provare su angoli nascosti.