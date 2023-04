Gli scarichi del bagno fanno stare sempre in allerta perché basta poco per sentir provenire dei cattivi odori i quali penetrano in tutto l’ambiente.

Per cui è sempre bene fare estrema attenzione a non far cadere al loro interno i più disparati oggetti piccoli, cumuli di capelli e così via.

Cosa fare quando inizia ad esserci aria viziata a causa degli scarichi? Semplice, basta usare un trucchetto veloce che profumerà tutto il bagno, vediamolo insieme!

Procedimento

Scopriamo subito il procedimento per avere un profumo fantastico negli scarichi!

La prima cosa da fare è prendere un panetto di sapone di Marsiglia e grattugiarne circa 3 cucchiai, mettete in una ciotola e aggiungete 4 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

Riempite poi un secchio con acqua molto calda e versate il mix di sapone ed olio all’interno, già così sentirete un fantastico profumo!

A questo punto, facendo estrema attenzione a non scottarvi, versate l’acqua del secchio distribuendola in tutti gli scarichi, lasciandone di più per gli scarichi di WC e doccia che, generalmente, portano più problemi.

Lasciate così per tutta la notte, senza aprire l’acqua e l’indomani tutto il bagno profumerà di pulito e fresco!

Altri metodi per la puzza

Ma le sorprese non sono finite qui! Se vi manca qualche ingrediente visto del precedente trucchetto, non è un problema!

Vi sono, infatti, altri metodi per la puzza che potete scoprire essere super efficaci e riguardano elementi che tutti hanno in casa, dobbiamo scoprire solo come usarli!

Vediamo quali sono i più gettonati!

Aceto bianco

Iniziamo dall’aceto bianco, fantastico non solo per mandare via i cattivi odori dagli scarichi, ma anche per disincrostare insediamenti di calcare e di sporco.

Per usarlo non dovrete far altro che riempire un secchio con acqua molto calda, versare 1 tazza e mezza d’aceto all’interno e aggiungere anche qualche goccia di succo di limone se volete un tocco di profumo.

Versate l’acqua in tutti gli scarichi e non ci vorrà molto tempo prima di accorgervi che gli odori sono definitivamente spariti!

Acido citrico

Proseguiamo le alternative contro la puzza negli scarichi con l’acido citrico!

Ad oggi sono tantissime le persone che lo scelgono, dato che è sempre molto efficace e lo si può usare per svolgere diversi compiti in casa.

Versate 1 cucchiaio di acido citrico in ogni scarico; nel WC versatene 2 in modo che possa avere ancora più effetto.

Attendete tutta la notta prima di aprire l’acqua e l’indomani la puzza non sarà più un problema!

Bicarbonato di sodio

Non può mancare il bicarbonato di sodio nella lista dei rimedi più efficaci contro la puzza negli scarichi!

Oltre ad essere fantastico per le pulizie di ogni giorno, il bicarbonato vanta di una grande proprietà anti-odore, proprio quello che ci serve!

Dovrete semplicemente versare 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato in ogni scarico e aspettare tutta la notte. Il giorno dopo versate un secchio di acqua calda spargendo in ogni scarico ed ecco fatto!

Succo di limone

Terminiamo i trucchetti con l’agrume più versatile e amato in assoluto: il succo di limone!

Ci sono tanti modi per usarlo in bagno, ma contro gli scarichi è sicuramente potente grazie al suo profumo fresco ed intenso che profumerà tutto l’ambiente.

Dovrete semplicemente mettere il succo di 2 limoni in un secchio con acqua calda e versare all’interno degli scarichi, lasciando agire per almeno 6 ore.