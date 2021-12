L’albero di Natale è uno dei simboli per eccellenza di questa festa insieme al presepe. Tutti aspettano questo momento dell’anno per riunirsi in famiglia e appendere insieme le decorazioni!

Che siano palline natalizie, pacchetti regalo in miniatura, cornici piccole fon foto di famiglia, l’albero ha una personalità unica in base alla casa in cui è presente!

Avete mai pensato di appendere delle decorazioni che, oltre ad abbellire, possono anche profumare il vostro albero?

Ebbene sì, con un po’ di fantasia potete rendere il vostro albero ancora più unico, vediamo insieme cosa mettere sull’albero di Natale per profumarlo ogni giorno!

Decorazioni con agrumi

Una prima idea molto carina è formare delle decorazioni con gli agrumi!

Il procedimento per realizzarle è molto semplice!

Per prima cosa togliete la buccia di un’arancia o di un limone cercando di non staccare pezzetti troppo piccoli altrimenti le decorazioni saranno minuscole.

Togliete poi tutta la parte bianca che resta attaccata alla buccia facendo attenzione a non tagliarvi. A questo punto dovrete prendere degli stampi a vostro piacimento, posizionarli sulla buccia e fare pressione finché non sarà andata in profondità.

Ora non vi resta che prendere la formina creata e fare un foro in alto, fate passare poi uno spago o del cotone resistente all’interno del foto e attaccate sull’albero!

Vedrete che questo servirà anche a far essiccare la buccia, altrimenti potete farla essiccare sul termosifone prima di attaccarla.

Foglie d’alloro

Chi non ama l’odore delle foglie d’alloro?

Che sia per dare un tocco in più ai nostri piatti o per profumare la casa, questa pianta ha sempre mille risorse!

Come potrete intuire, questa decorazione è molto semplice, dovrete semplicemente fare un piccolo foro nella foglia d’alloro, facendo attenzione a non romperla, magari usate un ago.

Fate passare uno spago o un filo di cotone nel foro creato e attaccate all’albero!

In alternativa potete anche unire la base di tre foglie essiccate con un po’ di colla e formare un piccolo ventaglio da appendere poi all’albero con lo stesso procedimento suddetto!

Sacchetti profumati

I sacchetti profumati sono una vera e propria salvezza sia per profumare armadio e cassetti, sia per spargere un buon odore in casa!

Ci sono tanti modi diversi per farli e pensate che potete sbizzarrirvi scegliendo i sacchetti che preferite anche a tema natalizio!

Procuratevi, quindi, sei sacchetti a maglie strette, all’interno potete mettere tante cose diverse!

Potete scegliere di inserire delle bucce d’arancia e limone essiccate, oppure mettere 4 o 5 gocce di olio essenziale su un batuffolo d’ovatta da inserire poi nel sacchetto.

Un’altra idea è mettere della cannella che ci riporta proprio alla magica atmosfera del Natale, o ancora potete tritare delle foglie d’alloro!

Insomma, esistono tanti modi, dovrete solo scegliere il profumo che preferite!

Decorazioni profumate

Infine vediamo come fare delle decorazioni profumate che abbelliranno l’albero e daranno un buon odore alla casa!

Ci sono due modi per farle, uno semplice e uno più elaborato per i fantasiosi, vediamoli insieme:

Prendete un cartoncino e posizionate sopra una figura che desiderate ritagliare . Una volta che l’avrete ritagliata con cura, basterà creare un foro, mettere dello spago e spruzzare sopra un olio essenziale a vostro piacimento.

e . Una volta che l’avrete ritagliata con cura, basterà creare un foro, mettere dello e a vostro piacimento. L’altro metodo è prendere uno scatolone di cartone e fare delle decorazioni più doppie. Ovviamente scegliete le forme che preferite che siano natalizie o non. Rivestite il cartoncino attaccando della stoffa oppure decorandolo con tempere secondo i vostri gusti, nel secondo caso aspettate che si asciughi la pittura. A questo punto dovrete creare il foro e spruzzare l’olio essenziale.

Ricordate che è importante vaporizzare l’olio su queste decorazioni e non metterlo con il contagocce o altri mezzi, poiché il cartone o il cartoncino potrebbero perdere resistenza.

Ovviamente quando vedere che l’odore è sfumato, potete spruzzarlo di nuovo tutte le volte che volete!

Avvertenze

Fate attenzione mentre create e ritagliate le varie decorazioni descritte. Inoltre non usare ingredienti indicati in caso di allergia o ipersensibilità.