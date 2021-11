Bastano 3 Foglie d’Alloro per Profumare la Casa in Inverno!

Durante l’inverno troviamo sempre tanti modi diversi per profumare la casa. Desideriamo infatti spargere un buon profumo dovendo tenere chiuse tutte le finestre e balconi per non sentire freddo.

Ebbene, tra infusi profumati agli agrumi o alla cannella, i deumidificatori profumati e quant’altro, uno dei rimedi è utilizzare l’alloro!

C’è chi lo usa già abitualmente nella doccia del bagno per avere sempre un profumo di fresco, oppure chi fa essiccare le foglie e poi le trita per fare una sorta di pot pourri fatto in casa.

Insomma, esistono tanti modi diversi di adoperare questa pianta, infatti bastano solo 3 foglie di alloro per avere una casa super profumata in inverno!

Infuso per la casa

Vediamo anzitutto uno dei metodi più amati e usati, ossia l’infuso per la casa.

Non è molto difficile prepararlo, bisognerà stare solo molto attenti a non scottarvi, per cui usate molta cautela.

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è riempire un pentolino con acqua calda e metterlo sul fuoco a fiamma bassa. Aggiungete poi 3 foglie d’alloro e aspettate che raggiunga il bollore.

Una volta andata in ebollizione, l’acqua avrà generato un vapore profumato all’alloro, adesso non vi resta che spargerlo in tutte le stanze della casa.

Potete traferire prima l’acqua in una ciotola o in un altro pentolino, oppure usare molta attenzione e trasportare il pentolino in tutte le stanze, vi baserà lasciarlo per una decina di minuti.

Riscaldatelo di nuovo se vedete che non evapora più.

Sacchetto profumato

Un’altra cosa molto interessante che possiamo fare con 3 foglie di alloro è un sacchetto profumato!

Di solito si fanno anche per profumare l’armadio o altri spazi stretti e si usano vari ingredienti, l’aspetto notevole è che non occorre davvero alcuno sforzo per farli!

Ebbene, il primo passaggio è procurarvi un sacchetto traspirante così che può spargere l’odore. In seguito dovrete spezzettare le foglie d’alloro e metterle all’interno del sacchetto.

Posizionatelo nello spazio della casa che volete profumare oppure riponete in armadi e cassetti, vedrete che odore!

Sul termosifone

Molto spesso si parla di come profumare la casa usando il termosifone e tra i vari metodi non manca mai l’alloro.

Saprete bene che le foglie di questa pianta si possono essiccare al fine di usarle in vari modi. Se volete usare un modo veloce ed efficace per essiccarle e allo stesso tempo profumare la casa, potete mettere le foglie direttamente sul termosifone!

Lasciatene 3 oppure di più in base all’intensità del profumo che desiderate, vedete che giorno dopo giorno, il calore che si sparge nella casa avrà anche un buon odore!

Nel deumidificatore

Sempre in tema termosifoni, per combattere l’umidità si usano dei deumidificatori.

All’interno di quest’oggetto possiamo mettere degli ingredienti che ci aiutano anche a spargere il profumo in casa, come oli essenziali, cannella e quant’altro.

Naturalmente, anche in questo caso potrete servirvi delle foglie d’alloro mettendone tre direttamente nel deumidificatore. Man mano che l’acqua si riscalda ed evapora, profumerà l’ambiente.

In bagno

Infine possiamo usare le foglie d’alloro in bagno!

Si tratta di un modo molto semplice, potete posizionare un rametto sul soffione della doccia, in modo da avere sempre l’odore di fresco che si estende dopo aver effettuato una doccia calda.

In alternativa mettete in bagno un sacchetto profumato oppure posizionate 3 foglie in un vasetto piccolo che potrà abbellire anche il bagno!

Avvertenze

Non usate le foglie di questa pianta in caso di allergie o ipersensibilità.