La primavera vuol dire soltanto una cosa: casa che profuma sempre di buono!

Infatti questa stagione è direttamente associata allo sbocciare dei fiori e ai magnifici colori e all’inebriante profumo che questi portano con sé.

Chi ha la fortuna di avere un giardino può godere di tutta questa bellezza e può usare i petali per profumare l’ambiente.

Tuttavia oggi vedremo insieme come fare il profumo fresco di primavera con ingredienti che sicuramente avrete in casa o che potete reperire facilmente.

Siete curiosi? Scopriamo insieme quali sono i vari trucchetti per realizzarlo!

Con sale

Il primo rimedio che vi consiglio è con il sale fino da cucina, ma andrà bene anche il sale grosso!

Tale metodo non solo è utile per profumare le stanze della casa, ma sarà perfetto anche se avete ambienti particolarmente umidi dato che il sale assorbe l’umidità in maniera naturale!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 3 cucchiai di sale fino in una ciotolina e aggiungere 10 gocce di olio essenziale a vostro piacimento, io vi consiglio quello alla lavanda che è proprio in linea con la primavera!

Mescolate e trasferite in un barattolo con il coperchio traforato, andranno bene anche i barattolini che si usano per il sale o il pepe.

In alternativa all’olio essenziale potete mettere succo di agrumi, aroma di cannella o vaniglia se preferite!

Con oli essenziali

Un altro trucchetto molto diffuso ed che non delude mai quando si tratta di profumare la casa è con oli essenziali e vi dirò subito in che modo realizzarlo!

Per prima cosa procuratevi un flacone spray o quelle piccole boccette da viaggio con sopra lo spruzzino in modo da rendere il tutto più pratico.

Riempite il flacone con acqua e aggiungete 10/15 gocce di olio essenziale agli agrumi oppure alla lavanda e agitate energicamente.

A questo punto avrete ottenuto un facilissimo profumatore naturale da poter spruzzare all’occorrenza in tutti gli ambienti e vedrete che il profumo resterà per tanto tempo!

Potete vaporizzare anche sulle tende, ricordando di mantenervi distanti almeno 1 metro da queste in modo da non macchiarle o bagnarle in alcun modo.

Infuso agli agrumi

C’è chi anche in primavera non riesce a rinunciare a quegli infusi che danno sempre un tocco in più all’ambiente e conferiscono un senso di calore e accoglienza senza precedenti!

Per realizzarlo dovrete riempire un pentolino con acqua e aggiungere fette o bucce di arance e limoni (ne basteranno 2 per ogni agrume), aggiungete anche mezzo cucchiaino di cannella o di vaniglia.

Accendete il fuoco a fiamma media e portate l’acqua ad ebollizione controllando che non esca fuori dal pentolino, in quel caso abbassate la fiamma.

Vedete che già mentre si riscalda, l’odore raggiungerà la casa e ne sentirete la magnifica essenza.

Quando avrà raggiunto l’intensità che desiderate, non dovrete far altro che spegnere e mettere portare il pentolino nelle stanze che desiderate profumare facendo estrema attenzione a non scottarvi.

Potete fare l’infuso anche con mela e cannella, alloro, essenza di vaniglia e quant’altro!

Avvertenze

Consigliamo di non usare gli ingredienti descritti in caso di allergie o ipersensibilità.